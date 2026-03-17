Niepokój ws. gwiazdy Falubazu. Nie trenuje z drużyną. Już raz to przeżyli

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Stelmet Falubaz dawno zdążył już wyjechać na własny tor, lecz na żadnym treningu nie było Leona Madsena. Kibice zaczęli się martwić, bo Duńczyk w zeszłym roku zupełnie chybił z doborem sprzętu, przez co klub z Zielonej Góry nie awansował do fazy play-off. - Każdy zawodnik ma swój osobisty rytm wejścia w sezon. I on dokładnie wie, czego potrzebuje - mówi Jacek Frątczak w rozmowie z Interia Sport. Obawy są zrozumiałe, bo teraz punkty Madsena będą jeszcze cenniejsze. Celem Falubazu jest bowiem walka o medal.

Leon Madsen jako jedyny nie wyjechał na tor w Zielonej Górze. Frątczak wyjaśnia, dlaczego nie warto panikować. Ma informacje
Leon Madsen nadal nie wyjechał na tor. Jest komentarz ws. lidera Falubazu

Zielonogórski zespół w zeszłym tygodniu skorzystał z pięknej pogody i wyjechał na tor. Byli praktycznie wszyscy poza Leonem Madsenem. - Mogę powiedzieć, jak to widzę, choć jestem już pomawiany o kierowanie klubem, sztabem, akcjami, strategią i Bóg wie co jeszcze - rozpoczyna Jacek Frątczak.

Frątczak wyjaśnia, dlaczego Madsen nie trenuje z drużyną na torze

Brak obecności Duńczyka podczas pierwszych jazd niewielu dziwi, biorąc pod uwagę poprzednie lata. Część kibiców zaczęła jednak podkreślać fakt, że w zeszłym roku zawalił im sezon, bo nie był dobrze przygotowany sprzętowo. - Leon mieszka już w Polsce, i to na mojej dzielnicy, jakieś 200 metrów w linii prostej od mojego domu. Mieliśmy okazję spotykać się wielokrotnie na kawie. Każdy zawodnik ma swój osobisty rytm wejścia w sezon. I on dokładnie wie, czego potrzebuje - uspokaja Frątczak.

Kibice zauważają, że na torze pojawiła się już światowa czołówka ze Zmarzlikiem na czele. - Nie ma żadnego powodu do niepokoju. Będąc cały czas na łączach z zawodnikiem, dokładnie wiem, ile jednostek treningowych potrzebuje. Najważniejsze jest to, żeby pojawił się w składzie podczas pierwszego sparingu, który będzie miał miejsce 20 marca. To jest absolutny deadline, czyli pierwszy sparing z Toruniem. Oby pogoda tego nie zakłóciła, bo to pierwszy dzień sparingów w Polsce - tłumaczy.

Występ w treningach punktowanych ma uciąć wszelkie spekulacje. - Następnie wszystko będzie uzależnione od terminarza. Zawodnicy mają mnóstwo występów indywidualnych, mają plany serwisowe, logistykę odnośnie nowych silników. Z informacji, które posiadam, Leon będzie uczestniczył w trzech pierwszych sparingach Falubazu. Później może nam się to rozjechać ze względu na inne zobowiązania - wyjaśnia.

Madsen wygrał sprawę w sądzie. Teraz odetchnie z ulgą. Falubaz jedzie po medal

Falubaz celuje wysoko, a punkty Madsena będą niezwykle ważne. Duńczyk niedawno wygrał sprawę sądową ze swoją byłą partnerką. Ta kwestia ciążyła nad nim przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy. - Słyszałem różne teorie, że czasami nie ma to większego znaczenia, jeśli chodzi o cały backstage i kwestie rodzinne. Jestem akurat innego zdania. Na tak wysokim poziomie sportowym trzeba przystępować do rywalizacji z absolutnie czystą głową - twierdzi.

- Tych sytuacji u Leona było ostatnio bardzo dużo. Nowy klub, nowe środowisko, problemy rodzinne, nie do końca trafione decyzje sprzętowe i brak czasu na wdrożenie odpowiednich zmian. Proszę zwrócić uwagę, że Falubaz to zespół, który będzie bił się o medal w przyszłym roku. Skąd wynika moje przekonanie? Przede wszystkim z wartości sportowej całej drużyny. Zakładamy, że dalej zachwycać nas będą Przemysław Pawlicki i Damian Ratajczaka.

- Dobrze na torze w Zielonej Górze czuje się także Andrzej Lebiediew, którego w ostatnich latach przegrane biegi na tym owalu można policzyć na palcach jednej ręki. Swój optymizm opieram także ze względu na tę całą otoczkę wokół Leona i z jaką sytuacją emocjonalną przystępuje do sezonu. Jestem przekonany, że zacznie się jazda od razu z wysokiego "C". Nie będzie powtórki z historii.

Frątczak mówi wprost: Jestem pomawiany

Wracając do początku tekstu, Frątczak odrzuca wszelkie insynuacje nt. jego osoby w związku z Falubazem. - Jestem pomawiamy. Tak jakby ktoś zapomniał, że na protegowanym zgromadzeniu wspólników nie mogę być pełnomocnikiem prezydenta na walnym zgromadzeniu ze względu na mandat radnego. Rzeczywiście, w ramach tej formuły, komisji sportu oraz kontraktu z MOSiR-em, zajmuję się menadżerowaniem, jeżeli chodzi o zielonogórski sport - przyznaje.

- Trzeba pamiętać. Ja tymi klubami nie zarządzam. Pomagam tylko wtedy, kiedy faktycznie ktoś zwraca się z taką prośbą do mnie. Nie czarujmy się, w Zielonej Górze mamy do czynienia z dość świeżym sztabem szkoleniowym, który potrzebuje czasu, żeby rozwinąć skrzydła. Kiedy sezon ruszy, z doświadczenia wiem, że pewne rzeczy już "klikają", więc wtedy moje spostrzeżenia nie będą tak bardzo niezbędne - kwituje.

Zobacz również:

Nie ma już dostępnych miejsc na nową trybunę w Bydgoszczy
Metalkas 2. Ekstraliga

Szaleństwo przed startem sezonu. Bilety na nową trybunę w Bydgoszczy wyprzedane

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Guardiola z pokorą przed rewanżem przeciwko Realowi. "To ogromne wyzwanie". WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

