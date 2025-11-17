Nieoczekiwany zwrot akcji w Stali Gorzów. Znów jest głośno o tym transferze

Skład Gezet Stali na 2026 miał wyglądać tak: 1. Holder, 2. Kordun, 3. Przedpełski, 4. Szymko, 5. Thomsen, 6. Bednar, 7. Paluch, 8. Pollestad. Kordun i Szymko mieli wychodzić wyłącznie do prezentacji. Za Szymko miał jechać Pollestad, a za Korduna juniorzy Paluch i Bednar. Jednak ten plan właśnie trafił do kosza.

Stal Gorzów uznała, że ryzyko jest za duże

W Stali uznali, że plan jazdy na dwa kevlary jest jednak zbyt ryzykowny. Bo wystarczy jedna kontuzja, by nagle siła rażenia zespołu drastycznie spadła. Dlatego wrócił temat kolejnego rocznego wypożyczenia Huberta Jabłońskiego z FOGO Unii Leszno. On jeździł w Stali w tym roku i zrobił pozytywne wrażenie. Momentami jeździł nawet lepiej, niż tego oczekiwano.

FOGO Unia jeszcze ustala cenę za wypożyczenie Jabłońskiego, ale można się spodziewać, że będzie ona wynosiła około 300 tysięcy złotych. Drugie tyle trzeba będzie dołożyć zawodnikowi w ramach kwoty za podpis. A do tego dodać 4 do 5 tysięcy za punkt. W sumie wychodzi inwestycja za milion złotych.

Dwie nowe koncepcje dla Stali Gorzów

Wcześniej Stal miała opory z przeznaczeniem takiej kwoty na tego zawodnika. Wtedy jednak sytuacja była inna. Klub załatwiał kredyt na 6 milionów złotych i raczej myślano o oszczędzaniu. Teraz gdy Stal jest na dobrej drodze do otrzymania licencji zwykłej, myślenie się zmieniło i Jabłoński znów jest brany pod uwagę.

Jeśli Stali uda się przeprowadzić ten transfer, to trzeba będzie zmienić koncepcję. Stal może jechać składem: 9. Holder 10. Jabłoński u24, 11. Przedpełski 12, Szymko, 13. Thomsen, 14. Paluch, 15. Bednar, 16. Pollestad. W rachubę wchodzi też drugi wariant: 9. Holder, 10. Bednar u24, 11. Przedpełski, 12. Szymko, 13. Thomsen, 14. Jabłoński, 15. Paluch, 16. Pollestad. W obu przypadkach Pollestad jechałby od początku meczu za Szymko. Dla samego Jabłońskiego lepsza jest opcja numer 2, bo jako U24 mógłby być od początku zmieniany.

Stal Rzeszów niepocieszona z powodu ofensywy Stali Gorzów

Informacje o zainteresowaniu Stali przyjęto z mieszanymi uczuciami w Texom Stali Rzeszów, gdzie temat Jabłońskiego miał być dograny na dniach, a teraz wszystko stoi pod znakiem zapytania. W Rzeszowie mają plan B, ale bardzo zależało im akurat na Jabłońskim. Stali Gorzów jednak nie przebiją. Mogą dać maksymalnie 150-200 tysięcy za podpis i 4 tysiące za punkt.

Inna sprawa, że jakby odsunąć na bok temat finansowy, to dla samego zawodnika korzystniejszy może być wybór Stali z Rzeszowa. Tam miałby pewniejsze miejsce w składzie i dużo większe szanse na jazdę. Gorzów zawsze będzie miał pokusę, żeby jednak dawać więcej szans Bednarowi, Pollestadowi i Paluchowi. To trio ma stanowić przecież o przyszłości Stali.

Oskar Paluch jest ważnym ogniwem Stali Gorzów. Finansowo dobrze na tym wychodzi. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Adam Bednar w DME na żużlu. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Mathias Pollestad z mentorem Rune Holtą. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński