Największy wygrany transferowej giełdy. To już ma zapewnione

Jack Holder nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Orlen Oil Motorem Lublin, odrzucił też ofertę Stelmet Falubazu Zielona Góra, ale i tak jest największym wygranym transferowej giełdy. To, co zrobił zawodnik, to jest prawdziwy majstersztyk. W szufladzie ma kwity, które zabezpieczają go niemal na każdą okazję. A nawet jeśli plan A i B nie wypalą, to Holder spadnie na cztery łapy. Znamy szczegóły.