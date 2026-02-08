Najpierw wyszedł z aresztu, a teraz takie wieści. Unia już zaciera ręce
Piotr Rusiecki, były prezes Unii Leszno, jest już na wolności. Działacz oskarżony o kierowanie mafią śmieciową bardzo szybko wrócił do aktywności w żużlu. Za sobą ma już spotkania z kilkoma zawodnikami drużyny, na których tryska humorem. Kibice już pytają, czy szykuje się powrót na stołek prezesa. To są bardzo dobre wiadomości dla beniaminka z Leszna.
Piotr Rusiecki przez cztery miesiące przebywał w areszcie po tym, jak został oskarżony o kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w sprawie tak zwanej "afery śmieciowej". Obrońcom działacza udało się jednak przekonać sąd, że zatrzymanie nie jest konieczne, dzięki czemu właściciel firmy Polcopper wyszedł na wolność.
Rusiecki wraca do aktywności w żużlu
Kiedy w październiku doszło do zatrzymania byłego już prezesa, w Lesznie doszło do małego trzęsienia ziemi. Klub został przeorganizowany. Na funkcję nowego prezesa powołano Józefa Dworakowskiego. Kilka tygodni z klubem pożegnał się Sławomir Kryjom (uchodzący za człowieka Rusieckiego), a jego miejsce zajął Rafał Dobrucki.
Nie wiemy, w jakiej roli formalnie Rusiecki wróci do swojej działalności w Unii, ale trzeba przyznać, że błyskawicznie po opuszczeniu aresztu zaczął działać. Ma za sobą już spotkania m.in. z Nazarem Parnickim i Keynanem Rew. Obaj zawodnicy są indywidualnie sponsorowani przez firmę Rusieckiego. Na fotografiach, które trafiły do sieci, działacz tryska humorem.
Wyjście na wolność i powrót do codziennych obowiązków to doskonała informacja dla Unii przed startem nowego sezonu. W Lesznie sprawnie sobie poradzili ze zmianami po jego zatrzymaniu, jednak Rusiecki to doświadczony działacz, a jego wsparcie na pewno się przyda. To on ma być gwarancją pozostania w klubie Nazara Parnickieogo, wschodzącej gwiazdy światowego żużla, którego wiążą z Rusieckim szczególne relacje.
Unia Leszno może być czarny koniem rozgrywek
Choć Rusiecki nie jest już prezesem klubu, to drużyna została zbudowana pod jego dyktando. Wspólnie z byłym dyrektorem Sławomirem Kryjomem jest jej autorem. A eksperci śmiało formułują tezy, że tak mocnego beniaminka PGE Ekstraligi już dawno nie było. Niektórzy idą nawet o krok dalej i przewidują, że Unia przy dobrych lotach może włączyć się nawet do walki o medale.