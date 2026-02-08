Najpierw wyszedł z aresztu, a teraz takie wieści. Unia już zaciera ręce

Piotr Rusiecki przez cztery miesiące przebywał w areszcie po tym, jak został oskarżony o kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w sprawie tak zwanej "afery śmieciowej". Obrońcom działacza udało się jednak przekonać sąd, że zatrzymanie nie jest konieczne, dzięki czemu właściciel firmy Polcopper wyszedł na wolność.

Rusiecki wraca do aktywności w żużlu

Kiedy w październiku doszło do zatrzymania byłego już prezesa, w Lesznie doszło do małego trzęsienia ziemi. Klub został przeorganizowany. Na funkcję nowego prezesa powołano Józefa Dworakowskiego. Kilka tygodni z klubem pożegnał się Sławomir Kryjom (uchodzący za człowieka Rusieckiego), a jego miejsce zajął Rafał Dobrucki.

Nie wiemy, w jakiej roli formalnie Rusiecki wróci do swojej działalności w Unii, ale trzeba przyznać, że błyskawicznie po opuszczeniu aresztu zaczął działać. Ma za sobą już spotkania m.in. z Nazarem Parnickim i Keynanem Rew. Obaj zawodnicy są indywidualnie sponsorowani przez firmę Rusieckiego. Na fotografiach, które trafiły do sieci, działacz tryska humorem.

Wyjście na wolność i powrót do codziennych obowiązków to doskonała informacja dla Unii przed startem nowego sezonu. W Lesznie sprawnie sobie poradzili ze zmianami po jego zatrzymaniu, jednak Rusiecki to doświadczony działacz, a jego wsparcie na pewno się przyda. To on ma być gwarancją pozostania w klubie Nazara Parnickieogo, wschodzącej gwiazdy światowego żużla, którego wiążą z Rusieckim szczególne relacje.

Unia Leszno może być czarny koniem rozgrywek

Choć Rusiecki nie jest już prezesem klubu, to drużyna została zbudowana pod jego dyktando. Wspólnie z byłym dyrektorem Sławomirem Kryjomem jest jej autorem. A eksperci śmiało formułują tezy, że tak mocnego beniaminka PGE Ekstraligi już dawno nie było. Niektórzy idą nawet o krok dalej i przewidują, że Unia przy dobrych lotach może włączyć się nawet do walki o medale.

Dyrektor Sławomir Kryjom i prezes Piotr Rusiecki w rozmowie z Joshem Pickeringiem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Rusiecki Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Piotr Rusiecki już na wolności Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

