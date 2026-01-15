Najnowsze wieści z Częstochowy. Trudno w to uwierzyć, byli nad przepaścią
Skala zadłużeń Włókniarza Częstochowa była na tyle wielka, że tylko zmiana właściciela mogła uratować przyszłość tego klubu. Bartłomiej Januszka przejął 4-krotnego mistrza Polski, spłacił długi, ale na transfery gwiazd było już za późno. - W ostatnim czasie zwłaszcza ci najmłodsi są zachwyceni sytuacją w klubie. Są rozliczeni co do złotówki - mówi Krzysztof Cegielski w rozmowie z Interia Sport. Częstochowianie są jednak skazywani na pożarcie i spadek z hukiem. - Na miejscu innych obawiałbym się tej drużyny - zauważa, przedstawiając kilka argumentów.
Gdyby nie Bartłomiej Januszka, Włókniarz miałby ogromne problemy, żeby otrzymać licencję na starty w przyszłym sezonie. Biznesmen przejął klub, spłacił długi i zrobił na wszystkich pierwsze dobre wrażenie.
Nowy właściciel poukłada sprawy w klubie. "Są rozliczeni co do złotówki"
Januszce nie udało się jednak przekonać Andersa Thomsena, Jacka Holdera, Piotra Pawlickiego, ani Macieja Janowskiego, by którykolwiek z nich finalnie dołączył do Włókniarza. Wszystko przez moment finalizacji przejęcia Włókniarza. W Częstochowie teraz muszą szyć z tego, co mają. Większość ekspertów szydzi jednak, że to skład na środek tabeli w Metalkas 2. Ekstralidze i skazują ich na pożarcie.
- We Włókniarzu już się z tymi ocenami oswojono. Teraz mogą tylko pozytywnie zaskoczyć. Jeszcze w trakcie sezonu wielu zawodników do mnie dzwoniło, martwiąc się o swoją przyszłość przez nieuregulowane płatności. Chodziło o zarówno młodych, jak i starszych zawodników. W ostatnim czasie zwłaszcza ci najmłodsi są zachwyceni sytuacją w klubie. Są rozliczeni co do złotówki, nawet bardziej, niż im się wydawało - przyznaje Krzysztof Cegielski.
Staszewski będzie gamechangerem? "Obawiałbym się tej drużyny"
Problemy finansowe na początku kariery młodego zawodnika to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje. - Teraz mają dużo lepsze perspektywy, gdy chodzi o sprzęt i swoją przyszłość w kolejnym sezonie. Jeśli właściciele w cudzysłowie zaoszczędzili na transferach gwiazd, to jeśli pójdzie to na inwestycje w młodzież i tych zawodników, których obecnie mają, biorąc pod uwagę dobrą rękę Mariusza do zawodników, zwłaszcza tych nieoczywistych, to raczej na miejscu innych obawiałbym się tej drużyny - twierdzi.
- Słyszę dobre słowa od zawodników, co ma prawo przełożyć się na ich dobrą formę. Wrócił Kuba Miśkowiak i też pewnie po to, żeby pozałatwiać sprawy z przeszłości. Bez takich myśli w głowie uważam, że powinien być skuteczniejszy, niż do tej pory. W tej sytuacji trener Staszewski będzie kluczem. Częstochowianie nie mają pozoranta, nie mają człowieka od wypisywania programu, tylko mają człowieka gotowego na ciężką pracę, który może wykrzesać więcej z tego zespołu, niż większości osób się wydaje - tłumaczy.
Lidsey i Tungate wejdą w buty liderów
Główna robota będzie jednak na barkach Jaimona Lidseya oraz Rohana Tungate'a. Obaj do tej pory jeszcze nigdy nie zbliżyli się do średniej 2,0 pkt/bieg. w PGE Ekstralidze, a teraz mają być liderami drużyny. To dla nich niepowtarzalna okazja.
- Mecze z Włókniarzem wcale nie będą łatwe i przyjemne. Tacy zawodnicy jak Lidsey czy Tungate czują się w tej chwili liderami. Rozmawiałem wielokrotnie z Jaimonem i będąc jeszcze w Lesznie miał chęć wykonać jakiś krok wprzód, zmienić klub, być bardziej potrzebną postacią. I to udało mu się w Grudziądzu, ale w Częstochowie stał się już liderem i on to może wykorzystać. Teraz w Australii jest ciągle w czołówce, więc myślę, że częstochowscy kibice będą mieli dużo radości z tej wróżby - kwituje Cegielski.