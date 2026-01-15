Najnowsze wieści z Częstochowy. Trudno w to uwierzyć, byli nad przepaścią

Gdyby nie Bartłomiej Januszka, Włókniarz miałby ogromne problemy, żeby otrzymać licencję na starty w przyszłym sezonie. Biznesmen przejął klub, spłacił długi i zrobił na wszystkich pierwsze dobre wrażenie.

Nowy właściciel poukłada sprawy w klubie. "Są rozliczeni co do złotówki"

Januszce nie udało się jednak przekonać Andersa Thomsena, Jacka Holdera, Piotra Pawlickiego, ani Macieja Janowskiego, by którykolwiek z nich finalnie dołączył do Włókniarza. Wszystko przez moment finalizacji przejęcia Włókniarza. W Częstochowie teraz muszą szyć z tego, co mają. Większość ekspertów szydzi jednak, że to skład na środek tabeli w Metalkas 2. Ekstralidze i skazują ich na pożarcie.

- We Włókniarzu już się z tymi ocenami oswojono. Teraz mogą tylko pozytywnie zaskoczyć. Jeszcze w trakcie sezonu wielu zawodników do mnie dzwoniło, martwiąc się o swoją przyszłość przez nieuregulowane płatności. Chodziło o zarówno młodych, jak i starszych zawodników. W ostatnim czasie zwłaszcza ci najmłodsi są zachwyceni sytuacją w klubie. Są rozliczeni co do złotówki, nawet bardziej, niż im się wydawało - przyznaje Krzysztof Cegielski.

Staszewski będzie gamechangerem? "Obawiałbym się tej drużyny"

Problemy finansowe na początku kariery młodego zawodnika to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje. - Teraz mają dużo lepsze perspektywy, gdy chodzi o sprzęt i swoją przyszłość w kolejnym sezonie. Jeśli właściciele w cudzysłowie zaoszczędzili na transferach gwiazd, to jeśli pójdzie to na inwestycje w młodzież i tych zawodników, których obecnie mają, biorąc pod uwagę dobrą rękę Mariusza do zawodników, zwłaszcza tych nieoczywistych, to raczej na miejscu innych obawiałbym się tej drużyny - twierdzi.

- Słyszę dobre słowa od zawodników, co ma prawo przełożyć się na ich dobrą formę. Wrócił Kuba Miśkowiak i też pewnie po to, żeby pozałatwiać sprawy z przeszłości. Bez takich myśli w głowie uważam, że powinien być skuteczniejszy, niż do tej pory. W tej sytuacji trener Staszewski będzie kluczem. Częstochowianie nie mają pozoranta, nie mają człowieka od wypisywania programu, tylko mają człowieka gotowego na ciężką pracę, który może wykrzesać więcej z tego zespołu, niż większości osób się wydaje - tłumaczy.

Lidsey i Tungate wejdą w buty liderów

Główna robota będzie jednak na barkach Jaimona Lidseya oraz Rohana Tungate'a. Obaj do tej pory jeszcze nigdy nie zbliżyli się do średniej 2,0 pkt/bieg. w PGE Ekstralidze, a teraz mają być liderami drużyny. To dla nich niepowtarzalna okazja.

- Mecze z Włókniarzem wcale nie będą łatwe i przyjemne. Tacy zawodnicy jak Lidsey czy Tungate czują się w tej chwili liderami. Rozmawiałem wielokrotnie z Jaimonem i będąc jeszcze w Lesznie miał chęć wykonać jakiś krok wprzód, zmienić klub, być bardziej potrzebną postacią. I to udało mu się w Grudziądzu, ale w Częstochowie stał się już liderem i on to może wykorzystać. Teraz w Australii jest ciągle w czołówce, więc myślę, że częstochowscy kibice będą mieli dużo radości z tej wróżby - kwituje Cegielski.

Narada w drużynie Włókniarza. Trener Mariusz Staszewski gra pierwsze skrzypce. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jaimon Lidsey Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Rohan Tungate daje uznanie oczami kibicom TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

