Najlepszy trener w Polsce zmienił się nie do poznania. Zdradził sekret swojej diety przy gotowaniu

Albert Fedorowicz

Na torze poprowadził "Anioły" do mistrzostwa Polski, zostając najlepszym trenerem sezonu 2025. Okazuje się jednak, że Piotr Baron równie pewnie co w parkingu, czuje się w kuchni. Szkoleniowiec Apatora Toruń zaprosił kibiców do swojego kulinarnego świata, serwując świąteczne menu. Przy okazji gotowania, Baron zszokował swoją fizyczną przemianą, gdyż zrzucił blisko 30 kilogramów. Wyjawił także, jak zamierza gasić konflikty w drużynie przed startem nowych rozgrywek.

Mężczyzna w czarnej koszulce i czapce z daszkiem stoi na stadionie sportowym, w tle rozmyte trybuny. W prawym górnym rogu nałożone jest okrągłe zdjęcie tego samego mężczyzny w kuchni, ubrany w fartuch i również czapkę, otoczony wyposażeniem kuchennym.
Piotr Baron zmienił się nie do poznania. Zrzucił 27 kilogramów, teraz wszystko wyjawiłyoutube.com/@kstorun1962Zdjęcia Paweł Wilczyński

Wigilijny stół u każdego wygląda trochę inaczej, ale propozycja Piotra Barona z pewnością wyróżnia się na tle tradycyjnych potraw. Trener, zamieniając stoper na chochlę, przygotował dla toruńskiej rodziny żużlowej prawdziwą ucztę. W menu znalazły się: wykwintny dorsz w sosie krewetkowym z porem, śledziki z czerwoną cebulą i balsamico oraz... kontrowersyjna zupa.

- To taka nie do końca tradycyjna wigilia, a borowikowa będzie na kurczaku - przyznaje Baron z uśmiechem w materiale filmowym klubu, łamiąc postne zwyczaje.

    Prezes do pomocy, legenda do testowania

    W kuchni Barona, podobnie jak w drużynie, każdy miał swoje zadanie. Tym razem jednak hierarchia została nieco zachwiana. W rolę pomocy kuchennej wcieliła się sama pani prezes Ilona Termińska oraz młody talent, Antoni Kawczyński.

    Nad jakością potraw czuwał z kolei... surowy krytyk kulinarny - legenda klubu, Jan Ząbik. Bo któż inny? Legendarny trener w swoim życiu zjadł już wiele rzeczy, więc doświadczenie w ocenie, z pewnością ma dobre.

    "Przestałem żreć". Niesamowita metamorfoza Piotra Barona

    Gotowanie to jedno, ale uwaga kibiców skupiła się na sylwetce trenera. Baron przeszedł spektakularną metamorfozę. Od lipca szkoleniowiec schudł aż 27 kilogramów, a jego cel to "minus 30" przed startem ligi w 2026 roku. Jaki jest sekret tej zmiany? Trener nie owija w bawełnę.

    - Przestałem żreć, a zacząłem jeść - przyznaje otwarcie, podkreślając przejście na zdrowy styl życia.

    Hiszpania na zgodę. Baron o konfliktach mechaników. Będzie prezent dla kibiców

    Między krojeniem warzyw a doprawianiem zupy, nie zabrakło rozmów o żużlu. Plan jest prosty: teraz hala, a w lutym słoneczna Hiszpania. Obóz rowerowo-motocrossowy ma służyć nie tylko budowaniu kondycji, ale przede wszystkim czyszczeniu atmosfery. Co ciekawe, Baron zdradza, że to nie żużlowcy są problemem.

    - Zawodnicy dogadują się świetnie, jeśli już gdzieś powstają ogniska zapalne w parkingu, to przede wszystkim między mechanikami. Taki obóz jest doskonałą okazją, aby pewne kwestie przegadać i takim konfliktom zapobiec - wyjaśnia strategię szkoleniowiec.

    Prezentem pod choinkę dla kibiców ma być też jeszcze skuteczniejszy tor w Toruniu. Baron potwierdził, że nawierzchnia na Motoarenie przeszła lifting, tzn. dosypano nową glinkę, co ma zwiększyć atut własnego obiektu w 2026 roku. Czy to wystarczy na obronę tytułu? Czas pokaże.

    Piotr Baron podczas narady drużynowej. W tle Paweł Przedpełski i Robert Lambert
    Piotr Baron podczas narady drużynowej. W tle Paweł Przedpełski i Robert LambertŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Grupa żużlowców w niebiesko-żółtych kombinezonach sportowych siedzi na białym samochodzie podczas prezentacji na stadionie żużlowym, w tle publiczność i banery reklamowe.
    Złota drużyna "Apatora" Toruń 2025.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Dwaj uśmiechnięci mężczyźni pozują na stadionie z trybunami w tle, unosząc ręce w geście radości.
    Adam Krużyński i Przemysław Termiński - sternicy klubu z ToruniaTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

