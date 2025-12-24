Wigilijny stół u każdego wygląda trochę inaczej, ale propozycja Piotra Barona z pewnością wyróżnia się na tle tradycyjnych potraw. Trener, zamieniając stoper na chochlę, przygotował dla toruńskiej rodziny żużlowej prawdziwą ucztę. W menu znalazły się: wykwintny dorsz w sosie krewetkowym z porem, śledziki z czerwoną cebulą i balsamico oraz... kontrowersyjna zupa.

- To taka nie do końca tradycyjna wigilia, a borowikowa będzie na kurczaku - przyznaje Baron z uśmiechem w materiale filmowym klubu, łamiąc postne zwyczaje.

Prezes do pomocy, legenda do testowania

W kuchni Barona, podobnie jak w drużynie, każdy miał swoje zadanie. Tym razem jednak hierarchia została nieco zachwiana. W rolę pomocy kuchennej wcieliła się sama pani prezes Ilona Termińska oraz młody talent, Antoni Kawczyński.

Nad jakością potraw czuwał z kolei... surowy krytyk kulinarny - legenda klubu, Jan Ząbik. Bo któż inny? Legendarny trener w swoim życiu zjadł już wiele rzeczy, więc doświadczenie w ocenie, z pewnością ma dobre.

AMW Arka Gdynia - Energa Czarni Słupsk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

"Przestałem żreć". Niesamowita metamorfoza Piotra Barona

Gotowanie to jedno, ale uwaga kibiców skupiła się na sylwetce trenera. Baron przeszedł spektakularną metamorfozę. Od lipca szkoleniowiec schudł aż 27 kilogramów, a jego cel to "minus 30" przed startem ligi w 2026 roku. Jaki jest sekret tej zmiany? Trener nie owija w bawełnę.

- Przestałem żreć, a zacząłem jeść - przyznaje otwarcie, podkreślając przejście na zdrowy styl życia.

Hiszpania na zgodę. Baron o konfliktach mechaników. Będzie prezent dla kibiców

Między krojeniem warzyw a doprawianiem zupy, nie zabrakło rozmów o żużlu. Plan jest prosty: teraz hala, a w lutym słoneczna Hiszpania. Obóz rowerowo-motocrossowy ma służyć nie tylko budowaniu kondycji, ale przede wszystkim czyszczeniu atmosfery. Co ciekawe, Baron zdradza, że to nie żużlowcy są problemem.

- Zawodnicy dogadują się świetnie, jeśli już gdzieś powstają ogniska zapalne w parkingu, to przede wszystkim między mechanikami. Taki obóz jest doskonałą okazją, aby pewne kwestie przegadać i takim konfliktom zapobiec - wyjaśnia strategię szkoleniowiec.

Prezentem pod choinkę dla kibiców ma być też jeszcze skuteczniejszy tor w Toruniu. Baron potwierdził, że nawierzchnia na Motoarenie przeszła lifting, tzn. dosypano nową glinkę, co ma zwiększyć atut własnego obiektu w 2026 roku. Czy to wystarczy na obronę tytułu? Czas pokaże.

Piotr Baron podczas narady drużynowej. W tle Paweł Przedpełski i Robert Lambert Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Złota drużyna "Apatora" Toruń 2025. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Adam Krużyński i Przemysław Termiński - sternicy klubu z Torunia TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski