Najbogatszy klub w Polsce szykuje się jak na wojnę. Nie ma taryfy ulgowej dla gwiazd
14 punktów do odrobienia w rewanżu mają żużlowcy Betard Sparty Wrocław, jeśli chcą wyeliminować KS Toruń i awansować do wielkiego finału. W klubie zapanowała wielka mobilizacja. Liderzy drużyny postawieni zostali do pionu, a sztab zaordynował specjalne treningi. Innej reakcji być nie mogło, bo wicemistrzowie Polski nie mają marginesu błędu. Brak finału byłby dużym rozczarowaniem.
Po mimo porażki 52:38 w Toruniu nikt w Sparcie nie traci nadziei, że w rewanżu u siebie uda się odwrócić losy tego dwumeczu. W klubie marzą o kolejnej konfrontacji w finale z Motorem Lublin. Żeby jednak do tego doszło, to wrocławianie muszą wznieść się na wyżyny swoich umiejętności.
Sparta szykuje się do tego meczu jak do wojny
Sztab szkoleniowy wrocławskiej drużyny przygotowania do niedzielnego meczu z KS Toruń zaplanował w największych detalach. Po pierwsze sesje treningowe, na których znów nie będzie taryfy ulgowej i wszystkie gwiazdy mają startować spod taśmy i w ten sposób szlifować formę. Wcześniej takie praktyki nie były stosowane. Taki Artiom Łaguta wolał jeździć w pojedynkę, jednak obecna sytuacja wymaga wyjątkowych środków.
Okoliczności są o tyle sprzyjające, że w weekend cała drużyna będzie do dyspozycji i od czwartku będą odbywać się treningi na Stadionie Olimpijskim. Zawodnicy i ich teamy mieli zadbać o perfekcyjne przygotowanie sprzętowe. Te silniki, które wymagały serwisu mają być gotowe. W niedzielę wszystko powinno zagrać jak w szwajcarskim zegarku.
Sparta generalnie ma dwa duże wyzwania. Do zdobycia minimum 52 punktów potrzebuje przede wszystkim skutecznego Macieja Janowskiego. To największa zmora wrocławian. Kapitan drużyny miał pojedyncze przebłyski podczas ostatniego turnieju Grand Prix. To jakaś iskierka nadziei, choć w niedzielę tor z pewnością będzie zupełnie inny.
Kolejna sprawa to dyspozycja Bartłomieja Kowalskiego, którego forma też jest sporą zagadką. We Wrocławiu stać go nawet na 10 punktów i pokonanie gwiazd Apatora. Wreszcie liderzy, czyli trio Kurtz - Łaguta - Bewley muszą pokonywać Sajfutdinowa, Michelsena i Dudka, czyli największe armaty gości.
Apator też ma jasny plan na mecz ze Spartą
Inna sprawa, że w Toruniu doskonale wiedzą, co potrzeba do wygrania tego dwumeczu. Podopiecznym Piotra Barona pomógł fakt, że pierwsze spotkanie odbywało się na ich domowym torze, bo wypracowana przewaga to duży zastrzyk przewagi psychologicznej.
Trener Marek Cieślak mawia nawet, że faktycznie lepiej jest zaczynać mecze w play-offach od starcia u siebie, bo na wyjeździe łatwiej bronić przewagi niż gonić. Każdy urwany punkt przez torunian będzie Spartę sporo kosztował.
- Wystarczy im dwóch i pół zawodnika, aby dzięki rezerwom taktycznym obronić zaliczkę z pierwszego meczu - przekonują nas eksperci, którzy zaznaczają, że kluczowa może być postawa Roberta Lamberta. Brytyjczyk ostatnimi czasy miewał spore problemy ze skutecznością na Stadionie Olimpijskim. Jeśli tym razem wyciągnie wnioski i wróci na swój poziom, to może okazać się przysłowiowym "game changerem".