Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagłe rozstanie w polskim klubie. Mistrz świata nie kryje żalu, wyraźny zawód

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Betard Sparta Wrocław rozstała się z Dariuszem Śledziem, kontraktując w jego miejsce Piotra Protasiewicza. Były już trener spędził na Dolnym Śląsku 7 sezonów, tylko raz nie stając na podium mistrzostw Polski. - Jest mi żal, że odchodzi. Nie mogę powiedzieć na niego złego słowa - mówi Artiom Łaguta w rozmowie z Interia Sport. Prezes Andrzej Rusko wierzy natomiast, że ta zmiana pozwoli im ponownie sięgnąć po złoty medal. Na papierze wydają się być najsilniejszym zespołem.

Artiom Łaguta żałuje odejścia Dariusza Śledzia
Artiom Łaguta żałuje odejścia Dariusza ŚledziaPaweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brak miejsca w finale PGE Ekstraligi był porażką dla Betard Sparty. We Wrocławiu liczono na to, że po dwóch srebrnych medalach, startując w finałach w okrojonym składzie, teraz przyszedł czas na złoto. Nic z tych rzeczy. Prezes Andrzej Rusko po tej klęsce szybko zareagował i dokonał ważnej zmiany.

To koniec ery Śledzia w Sparcie Wrocław

Sternik klubu zdawał sobie z tego sprawę, że musi odświeżyć szatnię. Przez moment mogło się wydawać, że pracę straci jeden z zawodników. W tym gronie było dwóch "współwinnych" porażki, czyli Daniel Bewley i Maciej Janowski. Obaj w tym roku znacząco obniżyli loty w rozgrywkach ligowych, a w rywalizacji z Toruniem kompletnie nie byli sobą.

Cała kadra utrzymała jednak swoje miejsce w klubie, poza jednym nazwiskiem. Chodzi o trenera Dariusza Śledzia. Już od jakiegoś czasu zarzucano mu, że wrocławski tor nie sprzyja miejscowym. I choć zespół na osłodę sięgnął po brązowy medal, jeszcze przed rewanżem stało się jasne, że Śledź odchodzi z Wrocławia.

Łaguta z żalem o odejściu Śledzia, "jest mi żal, nie powiem na niego złego słowa"

Prezes Rusko ściągnął w jego miejsce Piotra Protasiewicza, który we wrześniu złożył wypowiedzenie w Stelmet Falubazie Zielona Góra. - Od pewnego czasu miałem świadomość, że dojdzie do zmiany na tym stanowisku. Ciężko mi na razie przewidzieć czy to będzie dobra zmiana. Darek Śledź również ma bogate doświadczenie żużlowe i moim zdaniem był bardzo dobrym trenerem. Nie mogę powiedzieć na niego złego słowa. Wszystkie medale Sparty w ostatnich latach to także jego zasługa. Miał w tym duży wkład - przyznaje Artiom Łaguta, lider drużyny.

Śledź w siedem lat zdobył sześć medali, raz sięgając po tytuł mistrza Polski. Wychodzi na to, że zawodnicy nie do końca są zadowoleni z tej decyzji, bo Śledź miał z nimi znakomity kontakt. Szefostwo uznało jednak, że potrzebne jest świeże spojrzenie z zewnątrz i być może twardsza ręka w parkingu. - Jest mi trochę żal, że odchodzi. Kiedy pracuje się razem tyle lat, a potem nagle dochodzi do rozstania, trudno nie czuć żalu. Zakończył się pewien etap. To jednak decyzja prezesa, więc trzeba zaufać, że wie, co robi - kwituje.

Zobacz również:

Temat transferu Tobiasza Musielaka nagle ucichł
Metalkas 2. Ekstraliga

Głośny transfer stanął w miejscu. Polak mówi o tym otwarcie

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Dariusz Śledź
Dariusz ŚledźPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Andrzej Rusko i Krystyna Rusko.
Andrzej Rusko i Krystyna Rusko.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Artiom Łaguta
Artiom ŁagutaŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Arthur Rinderknech - Daniil Medvedev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja