Nadeszły wieści ws. transferów Sparty Wrocław i Polonii Bydgoszcz. Lepszych opcji nie ma

W latach 90. Sparta Wrocław i Polonia Bydgoszcz trzęsły żużlową ligą. Jedni i drudzy zdobyli po trzy tytuły, a w składach ekip aż roiło się od świetnych nazwisk. Polonia miała przede wszystkim Tomasza Golloba, którego Sparta też bardzo chciała mieć. Raz nawet była o krok od tego, by zgarnąć bydgoskiego asa. Ten już nawet jechał do Wrocławia podpisać kontrakt, ale Polonia zawróciła go z drogi, dając lepszą ofertę.

Sparta Wrocław musi myśleć o planie B

Za chwilę tamte piękne wspomnienia mogą wrócić ze zdwojoną mocą, bo jeśli Sparta nie przeprowadzi transferu Bartosza Zmarzlika (a w tej chwili górą jest Orlen Oil Motor Lublin), a Abramczyk Polonia Bydgoszcz awansuje do PGE Ekstraligi (jest faworytem do wygrania Metalkas 2 Ekstraligi), to będzie transferowa wojna, jakiej dawno nie widzieliśmy.

A wszystko, dlatego że w planie B Sparty są Jack Holder i Anders Thomsen z Gezet Stali Gorzów. A jak się prześledzi sytuację w innych klubach, to łatwo dojść do wniosku, że Polonia po awansie nie będzie miała innych opcji niż te, która ma Sparta. Polonia nie będzie miała wyjścia i będzie musiała ruszyć po Holdera lub Thomsena. I zrobi to, mając w głowie, jak została ograna przez Spartę ws. Artioma Łaguty. Ten był po słowie z Polonią, miał rozmawiać o kontrakcie na 2027, a nagle dogadał się ze Spartą na przedłużenie wygasającej umowy.

Lepszych opcji nie będzie. Składy zabetonowane

Żeby nie być gołosłownym, należy się krótkie wyjaśnienie odnośnie tego, dlaczego Sparta i Polonia usiądą do tego samego transferowego stolika. Apator Toruń zabetonował skład i nie da się wyjąć stamtąd żadnej gwiazdy. Jeśli Motor zatrzyma Zmarzlika, to tam też kluby szukające wzmocnień nie mają czego szukać. Stelmet Falubaz Zielona Góra podpisał kontrakt z Dominikiem Kuberą na dwa lata, a Piotr Pawlicki nie zostawi FOGO Unii Leszno po jednym sezonie. Tułaczkę po klubach zaliczył i już przekonał się, że gdzie indziej wcale nie jest lepiej niż w domu.

Teoretycznie Sparta z Polonią mogłyby jeszcze myśleć o Michaelu Jepsenie Jensenie, bo jeśli utrzyma formę, to będzie bardzo atrakcyjną opcją na wzmocnienie. Tyle że Jensen, prowadząc rok temu negocjacje był na łączach z GKM-em Grudziądz. Ten klub dał mu szansę powrotu do żużlowej Ekstraligi i ma jego wdzięczność. Kiedy więc Jensen był na rozmowach w Stali Gorzów, to powiedział wprost, że nie muszą z nim rozmawiać pod osłoną nocy, bo GKM i tak o wszystkim wie. Już to pokazuje, że wyciągnąć Duńczyka z Grudziądza będzie bardzo ciężko.

Dwójka ze Stali, ale Polonia i Sparta się tym nie podzielą

Tak Sparcie, jak i Polonii zostanie więc dwójka ze Stali. Obaj są ambitni, żądni sławy i sukcesów. Holder chce zostać mistrzem świata, Thomsen chce wrócić do Grand Prix. Każdy z nich może uznać zmianę klubu za dobry ruch, który pomoże w realizacji marzeń. Ktoś powie, że Polonia ze Spartą podzielą się nimi po sprawie. To jednak takie łatwe nie będzie. Stal nie będzie się przyglądała z założonymi rękami, jak inni ją rozbierają. Kolejna sprawa jest taka, że Holdera chciałby także Falubaz.

W ciemno można założyć, że Sparta już teraz sprawdza opcje z planu B. Dociska gaz ws. Zmarzlika, a równocześnie analizuje kto z dwójki Thomsen, Holder pasowałby bardziej do drużyny, gdzie pierwsze skrzypce grają Brady Kurtz i Łaguta. Polonia Holderem i Thomsenem interesowała się już przed rokiem, więc teraz po prostu wróci do tematu. Musi, bo z tymi zawodnikami, których ma obecnie PGE Ekstraligi nie utrzyma.

Anders Thomsen TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jack Holder TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Polonii Jerzy Kanclerz wraz z Jackiem Frątczakiem. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

