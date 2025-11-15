Nadchodzi koniec problemów duńskiej gwiazdy. Falubaz ma powody do radości

Przed tym rokiem Leon Madsen przeniósł się do Stelmetu Falubazu Zielona Góra po 8 sezonach spędzonych we Włókniarzu Częstochowa. Mimo nieco gorszego sezonu, to jednak szybko się zaklimatyzował w Zielonej Górze. Duńczyk czuje się tutaj bardzo dobrze, odnalazł spokój, którego potrzebował. Nikogo zatem nie zdziwi, jeżeli ta współpraca będzie trwać jeszcze przez następne sezony.

To pozytywne zmiany dla Leona Madsena. Ta sytuacja dobiega końca

Już od ponad roku głośno jest w sprawie Leona Madsena i jego byłej partnerki. Sytuacja ta jest skomplikowana, co było widać także na torze, że jej ciężar zostawił ślad na Duńczyku. Teraz jednak wszystko się zmienia - Sąd Okręgowy w Gdańsku 4 listopada wydał wyrok w sprawie Konwencji Haskiej dotyczącej moich dzieci. Sąd nakazał Magdzie zwrócić dzieci do Danii w ciągu siedmiu dni - pisał żużlowiec w mediach. Od decyzji można złożyć jeszcze apelację. Nie ulega jednak wątpliwości, że do zakończenia sprawy jest bliżej, niż dalej.

- Nie wiem, czy wszyscy to czytają, ale sytuacja osobista Leona Madsena odbywa się w przestrzeni publicznej. Widać, że tam coś się zmienia, w pozytywny sposób dla Leona. Te problemy miały na niego wpływ, o czym sam mówił, te historie, czy też konferencje. W mojej ocenie, to już drugi raz się nie wydarzy. Sytuacja się rozwija, ale jakkolwiek ona się nie zakończy, to jednak dobiegnie końca - wyjaśnia nam były menedżer

Luksemburg - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Madsen wejdzie bardzo mocno w sezon. Falubaz chce medalu

- W poprzednich tygodniach słyszeliśmy, że pojawiają się pozytywne informacje dla Leona. Jeżeli będzie on miał komfort psychiczny, to on wejdzie bardzo mocno w sezon, w przeciwieństwie do tego roku. O sprawach sprzętowych wszyscy już słyszeli, o tym wszystko się już powiedziało. Zmieni się jeszcze jedna rzecz, o której nie będę mówił publicznie, ale zapewniam, że będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na wyniki - kończy Frątczak.

W kuluarach mówi się, że Duńczyk może uzyskać przewagę sprzętową, bo mają być testowane różne rozwiązania. Jeśli utrzyma poziom z drugiej połowy sezonu, albo będzie jeździć jeszcze lepiej, to Falubaz zyska lidera z prawdziwego zdarzenia. Dokładając do tego Dominika Kuberę, Przemysława Pawlickiego, Andrzeja Lebiediewa i Damiana Ratajczaka, będzie można śmiało myśleć o fazie play-off, a nawet i o medalu, którego w Zielonej Górze pragną.

Damian Ratajczak i Leon Madsen. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Leon Madsen Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Janusz Kołodziej i Jacek Frątczak. Runda SEC 2023 w Pardubicach. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński