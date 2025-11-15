Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nadchodzi koniec problemów duńskiej gwiazdy. Falubaz ma powody do radości

To był słodko-gorzki sezon w wykonaniu Leona Madsena. Początek roku Duńczyk miał jeden z najgorszych od długich lat, ale jak się rozkręcił to ponownie było bardzo ciężko go pokonać. Ostatecznie sezon zakończył, będąc w czołowej 10-tce najlepszych zawodników PGE Ekstraligi, co po takim falstarcie sezonu, można uznać za ogromny sukces. W przyszłym roku na pomyłkę już jednak miejsca nie ma - Jeżeli będzie on miał komfort psychiczny, to on wejdzie bardzo mocno w sezon - mówi Jacek Frątczak dla Interii Sport.

Przed tym rokiem Leon Madsen przeniósł się do Stelmetu Falubazu Zielona Góra po 8 sezonach spędzonych we Włókniarzu Częstochowa. Mimo nieco gorszego sezonu, to jednak szybko się zaklimatyzował w Zielonej Górze. Duńczyk czuje się tutaj bardzo dobrze, odnalazł spokój, którego potrzebował. Nikogo zatem nie zdziwi, jeżeli ta współpraca będzie trwać jeszcze przez następne sezony.

    Już od ponad roku głośno jest w sprawie Leona Madsena i jego byłej partnerki. Sytuacja ta jest skomplikowana, co było widać także na torze, że jej ciężar zostawił ślad na Duńczyku. Teraz jednak wszystko się zmienia - Sąd Okręgowy w Gdańsku 4 listopada wydał wyrok w sprawie Konwencji Haskiej dotyczącej moich dzieci. Sąd nakazał Magdzie zwrócić dzieci do Danii w ciągu siedmiu dni - pisał żużlowiec w mediach. Od decyzji można złożyć jeszcze apelację. Nie ulega jednak wątpliwości, że do zakończenia sprawy jest bliżej, niż dalej.

    - Nie wiem, czy wszyscy to czytają, ale sytuacja osobista Leona Madsena odbywa się w przestrzeni publicznej. Widać, że tam coś się zmienia, w pozytywny sposób dla Leona. Te problemy miały na niego wpływ, o czym sam mówił, te historie, czy też konferencje. W mojej ocenie, to już drugi raz się nie wydarzy. Sytuacja się rozwija, ale jakkolwiek ona się nie zakończy, to jednak dobiegnie końca - wyjaśnia nam były menedżer

    Madsen wejdzie bardzo mocno w sezon. Falubaz chce medalu

    - W poprzednich tygodniach słyszeliśmy, że pojawiają się pozytywne informacje dla Leona. Jeżeli będzie on miał komfort psychiczny, to on wejdzie bardzo mocno w sezon, w przeciwieństwie do tego roku. O sprawach sprzętowych wszyscy już słyszeli, o tym wszystko się już powiedziało. Zmieni się jeszcze jedna rzecz, o której nie będę mówił publicznie, ale zapewniam, że będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na wyniki - kończy Frątczak.

    W kuluarach mówi się, że Duńczyk może uzyskać przewagę sprzętową, bo mają być testowane różne rozwiązania. Jeśli utrzyma poziom z drugiej połowy sezonu, albo będzie jeździć jeszcze lepiej, to Falubaz zyska lidera z prawdziwego zdarzenia. Dokładając do tego Dominika Kuberę, Przemysława Pawlickiego, Andrzeja Lebiediewa i Damiana Ratajczaka, będzie można śmiało myśleć o fazie play-off, a nawet i o medalu, którego w Zielonej Górze pragną.

