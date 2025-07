Na taką wiadomość czekali kibice Motoru Lublin. Ulubieniec trybun wraca do formy

Drużyna Orlen Oil Motoru Lublin w PGE Ekstralidze radzi sobie wyśmienicie. Wydaje się, że są ekipą bez słabego punktu, a w lidze nie ma rywala, który byłby w stanie odebrać im złoty medal , do którego są murowanym faworytem. Motor przypomina Fogo Unię Leszno z poprzedniej dekady, kiedy również dominowała w podobnym stylu.

Rok temu było bardzo głośno o Bartoszu Bańborze, kiedy młodzi Polacy wygrali finał SoN2. Nawet Krzysztof Cegielski nie mógł wyjść z podziwu, bo ogromną różnicę zrobił wtedy właśnie Bańbor. Każdy myślał, że ten sezon będzie przełomowy i pójdzie mocno do góry z wynikami. Tak jednak się nie stało.

Początek tego sezonu był jednak tragiczny. Zmieniły się jego parametry, a sylwetka na motocyklu była o wiele bardziej sztywna, aniżeli w poprzednim roku. To spowodowało fatalne wyniki. Doszło nawet do tego, że sztab szkoleniowy Motoru odstawił go od składu, a w jego miejsce jeździł Bartosz Jaworski.