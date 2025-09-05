Motor Lublin z pewnym awansem do finału. Katastrofalny mecz mistrza świata

Bayersystem GKM Grudziądz mógł się dzisiaj do połowy zawodów podobać. Ekipa dzielnie walczyła do połowy zawodów. Po ósmym biegu był nawet remis, ale para Dominik Kubera - Fredrik Lindgren od razu uderzyła i wybiła z głowy gościom marzenia o finale. Motor dołożył następne drużynowe zwycięstwa i zamknął kwestie dwumeczu.

Prawdziwe widowisko w Lublinie. Mecz pełen wrażeń

Piątkowy mecz Motoru Lublin z GKM-em Grudziądz mógł się podobać. To było jedno z najciekawszych spotkań w tym sezonie przy Alejach Zygmuntowskich. GKM przez większą część spotkania trzymał się gospodarzy i próbował walczyć o zwycięstwo w dwumeczu.

Na torze oglądaliśmy sporo mijanek, zawodnicy jechali w kontakcie, praktycznie w większości startów nie było wiadome do samego końca, kto zwycięży wyścig. To pokazuje, że przy odpowiednim torze da się pościgać w Lublinie, który według danych z telemetrii ma drugą najmniejszą liczbę mijanek w PGE Ekstralidze.

Życiowy sukces Wadima Tarasienki. Pokonał Bartosza Zmarzlika

Wadim Tarasienko pierwszy raz w historii startów w polskiej lidze pokonał Bartosza Zmarzlika. Dokonał tego w siódmym biegu, w dużej mierze dzięki pomocy Jakuba Miśkowiaka. Polak wypchnął 5-krotnego mistrza świata, a ten miał w tym wyścigu spore problemy z prędkością.

Szybko dołączył do niego Tarasienko. Zmarzlik próbował jechać szeroko, lecz nie mógł zbliżyć się do Rosjanina z polskim paszportem. To wywołało zdenerwowanie polskiego mistrza, bowiem wystartował nawet w biegu nominowanym, co ostatnio przy Alejach Zygmuntowskich zdarza się totalnie rzadko.

Jaimon Lidsey i Max Fricke zawiedli. Jarosław Hampel ogłosił zakończenie kariery

Totalnie zawiedli dzisiaj Max Fricke i Jaimon Lidsey. Byli mistrzowie świata juniorów byli dzisiaj totalnie bezbarwni. To główny powód, przez który GKM nie powalczył o zwycięstwo w dwumeczu. Motor dzisiaj był do ugryzienia, jednak potrzebowali do tego dobrego Lidseya oraz Fricke'a. Tego jednak zabrakło.

Przed biegami nominowanymi zakończenie sportowej kariery ogłosił Jarosław Hampel. Legenda polskiego sportu poinformowała, że będzie miała turniej pożegnalny na torze w Lublinie. Wicemistrz świata ostatnie swoje dwa lata spędził w barwach Stelmetu Falubazu Zielona Góra - Czułem, że nadchodzi moment, w którym trzeba powiedzieć dosyć - mówił Hampel na antenie Eleven Sports.

