Motor Lublin wyciąga ręce po duńską gwiazdę. To może być "game changer"

Dzięki temu transferowi Orlen Oil Motor może się utrzymać na szczycie. Za rok Mateusz Cierniak kończy wiek zawodnika U24, ale jeśli w jego miejsce wskoczy niezwykle zdolny Villads Nagel, to Motor praktycznie nie odczuje różnicy. 19-letni Duńczyk jest w tej chwili piątym zawodnikiem Metalkas 2. Ekstraligi. Dzięki niemu Orzeł Łódź jest objawieniem ligi i zajmuje drugie miejsce w tabeli.

Orlen Oil Motor chodzi za zawodnikiem od kilku miesięcy

Prezes Motoru Jakub Kępa już od kilku miesięcy chodzi za zawodnikiem. Przy większej determinacji już mógł mieć go w składzie. Jednak w ostatnim czasie Motor miał inne priorytety. Ważniejsze było przedłużenie umowy z Bartoszem Zmarzlikiem. Prezes chciał też dać szansę koncepcji z jazdą na dwóch polskich juniorów. I widać, że miał rację, bo to działa.

Natomiast temat pozyskania Nagela stał się jeszcze bardziej gorący. Teraz to on otwiera listę życzeń Motoru na 2027. Zmarzlik ma umowę do końca 2028, klub najpewniej przedłuży umowy Kacpra Woryny i Martina Vaculika i dołoży kogoś z dwójki: Cierniak, Fredrik Lindgren. Zostanie dziura na U24, którą Motor chce załatać Nagelem. Innej opcji nawet nie ma, więc teraz determinacji nikomu w Lublinie nie zabraknie.

Stal Gorzów sprzeda Nagela za pół miliona złotych

W środowisku żużlowym już spekuluje się o ożywionych kontaktach prezesa Kępy z Krystianem Plechem, menedżerem Nagela. Padają też pierwsze konkrety, jak chodzi o ustalenia na linii Motor - Gezet Stal Gorzów, bo z tym klubem Nagel ma umowę do końca 2027. W tym roku został wypożyczony do Orła, a wiele wskazuje też na to, że Stal nie widzi go w planach na 2027. Tak można by wnioskować po ostatnich wypowiedziach dyrektora Dariusza Wróbla dla Radia Gorzów. Działacz zapytany o przyszłości Nagela zaczął opowiadać o Andersie Thomsenie i limicie obcokrajowców.

Ze słów Wróbla w ciemno można wyciągnąć wniosek, że Nagel będzie na sprzedaż. Wszystko jest kwestią ceny. Mówi się, że roczne wypożyczenie, czy też transfer (formuła nie ma znaczenie, bo po 2027 Nagel już i tak nie będzie związany ze Stalą), może kosztować pół miliona złotych. Z kolei Nagel może dostać nawet 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt. Dużo, ale to może być "game changer", więc pewnie warto wydać takie pieniądze. Dodajmy, że teraz, w Łodzi, Nagel ma około 350 tysięcy złotych za podpis i 4 tysięcy za punkt.

Jedno zagrożenie dla transferu Nagela do Motoru

W zasadzie jest tylko jedno zagrożenie dla tego transferu, a w Lublinie muszą się modlić, żeby rąk po zawodnika nie wyciągnęła Betard Sparta Wrocław. Najbogatszy klub w Polsce może z łatwością przebić Motor. Sparta, podobnie jak Motor, musi zmienić za rok zawodnika U24. Do jazdy na tej pozycji szykuje Jakuba Krawczyka, który teraz został wypożyczony do Ostrowa, ale ma wrócić. Problem w tym, że Krawczyk w Ostrowie nie jedzie. Ma średnią 1,1. Dla porównania średnia Nagela wynosi 2,2.

Jeśli Krawczyk się nie poprawi, to Sparta szybko może dojść do wniosku, że warto zawalczyć o Nagela. Wrocławski klub cały czas interesuje się też gwiazdą Stali Jackiem Holderem. I tu też trzeba postawić pytanie, co w razie straty zrobią w Gorzowie. Czy zmienią zdanie ws. Nagela? Pewne jest, że Motor musi się spieszyć, bo sytuacja jest dynamiczna.

