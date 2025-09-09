Motor Lublin w opałach. Kontuzja Przyjemskiego to nie jedyny problem

W tym sezonie wszyscy zdążyli się przyzwyczaić do myśli, że nikt i nic nie jest w stanie zabrać kolejnego mistrzostwa Polski Motorowi Lublin. Innego zdania są jednak w Toruniu, gdzie po pewnym wyeliminowaniu w półfinale Sparty Wrocław nabrali apetytu, aby w wielkim finale sprawić niespodziankę.

Apator nie położy się przed Motorem. W Lublinie mogą mieć problem

Pozytywne nastroje w Toruniu podyktowane są też tym, że w Lublinie mają swoje mniejsze i większe problemy. Chodzi przede wszystkim o kontuzję Wiktora Przyjemskiego, bo jednak forma po powrocie będzie pewnym znakiem zapytania. W kwestii małych pożarów do ugaszenia jest też napięcie związane z ostatnim incydentem między Bartosz Zmarzlikiem a Bartoszem Bańborem.

W obliczu tego Apator zwietrzył szansę i w finale spróbuje sprawić niespodziankę. - Drużyna Motoru jest bardzo silna. Szczególnie, gdy wróci do składu Wiktor Przyjemski. My jednak jedziemy o nasze marzenia. Na pewno się nie poddamy. Przygotujemy się do obu meczów porządnie. Teraz mamy o tyle komfortową sytuację, że mamy czas na odpowiednie treningi - zapowiada trener Piotr Baron.

W Toruniu skopiują plan, który rozłożył na łopatki Spartę

Szkoleniowiec toruńskiej drużyny już rozpisał w szczegółach wszystkie przygotowania do finału. - Bardzo bym chciał, żebyśmy u siebie wygrali. To istotne w kontekście rewanżu. Taki jest nasz cel. Już w tym tygodniu zaczynamy treningi, bo zmienia się pogoda i musimy być gotowi na każde warunki.

- Przed rewanżem na pewno pojeździmy na obcych torach. Ich domowy tor jest nam najmniej znanym w całej Polsce. Sztuką jest pojechać tam i trafić dobrze z ustawieniami. Jeśli jednak któryś z naszych zawodników trafi tego dnia, to jest szansa, że powalczymy. Mam nadzieję, że uda nam się też załatwić jakiś podobny tor, na którym będzie mogli potrenować - mówi Baron, a my dodajmy, że rozpatrywane są różne lokalizacje - m.in. tory w Gdańsku i Grudziądzu.

Tegoroczny finał zapowiada się naprawdę ciekawie. Kluczowe będzie spotkanie w Toruniu. Jeśli Apator wygra, to pojedzie na rewanż z dużymi nadziejami. Szczególnie, jeśli na domowym torze uda się drużynie Piotra Barona przekroczyć granicę 50 punktów. Wtedy w Lublinie będzie ciekawie.

Wiktor Przyjemski w rozmowie z kolegami z drużyny: Bartoszem Bańborem i Bartoszem Jaworskim. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski, Dominik Kubera i Bartosz Zmarzlik, kluczowa trójka Motoru Lublin. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik, Jakub Kępa Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński