Motor Lublin stracił swoją gwiazdę. Znamy szczegóły

Dominik Kubera jest bardzo ambitnym zawodnikiem, który chce się rozwijać i celuje w tytuł mistrza świata. W Motorze wszystko jednak kręci się wokół Bartosza Zmarzlika , a cała reszta zawodników jest w jego cieniu. Przed nastaniem ery Zmarzlika to Kubera był oczkiem w głowie prezesa. Potem to się zmieniło. Dlatego po sezonie Kubera opuści Motor i trafi do Stelmet Falubazu Zielona Góra.

Oczywiście ambicje i szansa na sportowy rozwój to jedno, ale swoje zrobiły też pieniądze , jakie zaoferowano Kuberze w Falubazie. Zarobki Kubery nie będą tak kosmiczne, jak wcześniej pisano, ale zawodnik zdecydowanie nie ma powodu do narzekania. Znamy szczegóły i cennik żużlowca na 2026.

Zacznijmy od tego, że obecnie Kubera ma w Motorze 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt. Dodatkowo dostaje około 250 tysięcy od jednego z powiązanych z klubem sponsorów, chodzi o dealera BMW. W Falubazie te liczby będą większe , ale nie będzie to 1,5 miliona i 15 tysięcy, bo takie plotki pojawiły się, gdy sprawa przenosin Kubery do Falubazu wyszła na jaw.

W Falubazie Kubera ma dostać okrągły milion za podpis. Do tego dojdzie umowa sponsorska na Grand Prix. Najpewniej z należącym do właściciela klubu Stanisława Bieńkowskiego Stelmetem. Ten kontrakt ma opiewać na 300 tysięcy.

A tak swoją drogą, to cała ta wyliczanka jasno pokazuje, jak bardzo przesadza z żądaniami Przemysław Pawlicki, który krzyczy 1,3 miliona za podpis i 13 tysięcy za punkt. Jakby do kontraktu Kubery dodać sponsora i założyć, że w każdym meczu będzie robił 12 punktów, to wyszłoby na to, że też ma 1,3 i 13. Jednak trudno stawiać znak równości między wartością rynkową Kubery i Pawlickiego. Ten pierwszy jest żużlowcem z Grand Prix, poza tym od kilku lat prezentuje równą i wysoką formę. Pawlicki z kolei w tym roku wyskoczył po kilku mocno przeciętnych sezonach. Mówimy tutaj o PGE Ekstralidze.