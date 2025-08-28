Motor Lublin straci liderów i wielkie pieniądze. To będzie nowe otwarcie

Jakub Czosnyka, Interia.pl: Biorąc pod uwagę wynik pierwszego meczu w Grudziądzu, rewanż w Lublinie jest tylko formalnością?

Jacek Ziółkowski, menedżer Motoru Lublin: Zważywszy na to, że mamy play-offy, to nic pewnego nie jest. Teoretycznie to tylko cztery punkty, a GKM nie przyjedzie do nas oddać nam wygranej za darmo. Będą walczyć. Tam też są zawodnicy, którzy potrafią jeździć. Oczywiście, jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, bo wystarczą nam 43 punkty do awansu.

Musi pan tak mówić, choć każdy już widzi Motor w finale.

Niespodzianki się nie spodziewam. Będziemy chcieli przypieczętować ten awans.

Kogo spodziewa się pan w finale jako rywala Motoru?

Dwa punkty brakuje obu drużynom, abym na nie postawił. Gdyby Sparta przekroczyła 40 punktów, to myślę, że wrocławianie awansowaliby do finału. Z kolei jeśli Apator lepiej wykorzystałby końcówkę meczu i zdobył 54 punkty, to wtedy wskazałbym na nich. Teraz szanse oceniam 50/50. Myślę jednak, że torunianie są w nieco lepszej sytuacji, bo jednak przewaga jest duża. Poza tym Apator ma czwórkę zawodników, która może jechać z rezerwy taktycznej. Sparcie może być więc ciężko odskoczyć. Inna sprawa, że podopieczni Piotra Barona we Wrocławiu ostatnio specjalnie nie błyszczeli.

A którą z tych drużyn byłoby Motorowi łatwiej w finale?

Jak się walczy o złoto, to trzeba pokonać każdego. Jasne, że we Wrocławiu wygraliśmy, a w Toruniu nie, ale każdy mecz to oddzielna historia. Jestem przekonany, że dwa mecze rozegrane w ciągu dwóch dni pomiędzy dwoma tymi samymi zespołami mogłyby skończyć się zupełnie odmiennymi wynikami. Pojedziemy więc, z kim trzeba.

Zagadka toru w Lublinie. Menedżer Motoru wyjaśnia

To może jest tak, że wszyscy złoto przypisują wam z urzędu ze względu na tor, który stanowi wasz wielki atut.

Nasi zawodnicy są w niego dobrze "wjechani". Mieliśmy dużo jednostek treningowych. Oprócz tego ścigaliśmy się na nim w zupełnie różnych warunkach, więc na każde jesteśmy gotowi. To nasza przewaga.

Z drugiej zaś strony padają zarzuty, że w Lublinie na zawodach wieje nudą. W przyszłym roku w życie ma wejść fundusz atrakcyjności. Kluby, w których w domowych meczach jest najwięcej mijanek mogą otrzymać ekstra kasę. U was na taką premię się nie zanosi.

Taka specyfika naszego toru. Nie jest łatwo atakować, bo to bardzo wąski obiekt. Nie przebudujemy jednak toru ze względu na wejście tego funduszu. Jest jak jest i trzeba z tym żyć.

A może wystarczy inaczej przygotować nawierzchnię, żeby umożliwiała więcej linii jazdy?

Jeśli zrobimy przyczepny tor, to za chwilę na tak wąskim obiekcie paru zawodników wyląduje w poduchach i nie wiem, czy to dla kogoś będzie atrakcyjne. Nie o to w tym chodzi. Geometrii zwyczajnie nie zmienimy.

Za rok Motor będzie inną drużyną

Zmieńmy w takim razie temat. Smutno panu, że po sezonie trójka liderów Motoru pożegna się z klubem?

Zdaję sobie sprawę, że w sporcie zawodowym tak to wygląda. To naturalna kolej rzeczy. My nikogo nie oddajemy. Ci zawodnicy to dorośli ludzie, którzy sami decydują o swojej karierze. Wierzę jednak, że ci co przyjdą, to też pokażą się z dobrej strony. Tym bardziej, że w ostatnim czasie udawało się zrobić tak, że nasze nowe nabytki radziły w naszej drużynie bardzo dobrze.

Zastanawiam się, czy po tych wszystkich zmianach kadrowych Motor wzmocni się, osłabi, a może zachowa status quo.

Źle pan trafił. Mam taką zasadę, że o transferach rozmawiam po 15 listopada. Trochę mnie to denerwuje, że prasa od kwietnia rozpisuje się o transferach. Nie chcę w to brnąć. Skupmy się na tym co tu i teraz.

Ale nie brakuje głosów, że Dominik Kubera odchodzi z Lublina, bo nie chce być w cieniu Bartosza Zmarzlika. Co pan na to?

To pytanie do Dominika, nie do mnie. Ze swojej perspektywy mogę tylko powiedzieć, że nie widzę między nimi żadnych problemów. Na meczach współpracują wzorowo. Żadnego konfliktu nie ma.

A czy Bartosz Jaworski jest w stanie wejść w buty Wiktora Przyjemskiego i wypełnić po nim lukę?

Myślę, że tak, choć wiem, że Wiktor jest mistrzem świata juniorów i zmierza po kolejny tytuł. To doskonały zawodnik o niesamowitej średniej, jeśli chodzi o biegi młodzieżowe. Jednak ja już w zeszłym roku mówiłem, że Bartek to niesamowicie utalentowany chłopak. Uważam, że ta para juniorów, która zaprezentowała się ostatnio w Grudziądzu spokojnie może sobie poradzić. Poza tym w ostatnim finale IME U-19 Bartek sięgnął po złoty medal. To wspaniała sprawa dla takiego chłopaka. Nie mówię, że będzie zdobywał tyle samo punktów co Wiktor, ale uważam, że para Jaworski - Bańbor będzie solidnym elementem naszej drużyny.

To na koniec zadam pytanie, które otrzymuje pan co roku. Po sezonie nigdzie się pan nie wybiera i pozostaje w Motorze?

Pracuję w tym mieście i żyję w nim od 66 lat. Nigdzie się nie wybieram. Jeśli klub będzie dalej zainteresowany tym, abym pomagał, to ja z wielką chęcią to zrobię.

Prezes Jakub Kępa stracił Wiktora Przyjemskiego Łukasz Trzeszczkowski/Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jacek Ziółkowski (pierwszy po lewej) i Maciej Kuciapa Jarosław Pabijan Flipper Jarosław Pabijan

Sztab Motoru: Jacek ZIółkowski i Maciej Kuciapa. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski