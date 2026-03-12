Motor Lublin przekazał ważną wiadomość. Kibice reagują
Motor Lublin w ostatnich latach udowadniał, że stawianie na nieszablonowe akcje marketingowe to ich specjalność. Tuż przed startem sezonu kibiców elektryzują nowe projekty kevlarów, którymi kluby chętnie się dzielą. Wicemistrzowie Polski właśnie zaskoczyli środowisko. O ile pierwszy komplet strojów wywołał małe poruszenie, o tyle teraz reakcja fanów jest jednoznaczna.
- Mati dziś Wam coś zaprezentuje - można było przeczytać w social mediach Motoru Lublin w czwartkowy poranek. Materiały zdobiło zdjęcie Mateusza Cierniaka. Kibice spodziewali się, że może chodzić o nowy kontrakt tego zawodnika. Nic bardziej mylnego.
Motor Lublin przedstawił komplet kevlarów
Cała procedura odsłaniania nowych strojów, w jakich poszczególne drużyny będą ścigać się w sezonie, stało się marketingową modą i wyzwaniem dla klubów. Motor - jak zdążył już nas przyzwyczaić - przygotował dla swoich fanów coś specjalnego.
Najpierw kilka dni temu pierwszy model kevlarów pokazano podczas specjalnej sesji treningowej na torze wyścigowym w Hiszpanii. Takiego sposobu prezentacji jeszcze w polskim żużlu nie było. Nowy strój kibicom przypadł do gustu, choć były też głosy krytyki. Nie wszystkim czarny kolor, który zdominował kevlar, wpadł w oko.
W czwartek jednak Mateusz Cierniak wcielił się w rolę modela i przedstawił drugi komplet. Ten z kolei bazuje na białym kolorze zdobionym przez elementy żółtych pasów. Kibice Motoru oszaleli z zachwytu. - Rewelacja. Klasa, styl i barwy - zauważył jeden z nich, który zwrócił uwagę na to, że akurat ten model idealnie odwzorowuje kolorystykę barw klubowych.
Motor już szykuje się do sezonu
Prezentacja kevlarów zbiegła się w czasie z pierwszym treningiem drużyny na miejscowym torze. Motor wykorzystał więc sprzyjające warunki atmosferyczne, bo już dawno tak wcześniej nie udało się przygotować miejscowego obiektu do jazdy po zimie.
Za kilkanaście dni zaś Bartosz Zmarzlik i spółka przejdą pierwsze testy. Motor czekają mecze sparingowe, a większość zawodników z kadry zamelduje się na starcie turniejów indywidualnych, które odbędą się w drugiej połowie miesiąca.