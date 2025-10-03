"Motor Lublin przegrał na własne życzenie". Legenda mówi już o tym wprost

17 długich lat. Tyle Pres Grupa Deweloperska Toruń czekała na mistrzostwo. To ogrom czasu i zasługa wielu ludzi, którzy pracowali na ten sukces. Apator czuje radość, a Motor ogromny niedosyt - Toruń jest piekielnie silny u siebie, co udowodnili w pierwszym meczu finałowym. Mają piekielnie mocnych czterech seniorów. Mogą zakładać przynajmniej remis w każdym biegu, w którym oni jadą. Mimo wszystko, to Lublin przegrał przez własne błędy - uważa Jan Krzystyniak.

Motor Lublin się przeliczył. Chcieli załatwić wszystko od razu, zapłacili za to ogromną cenę

- Zauważyłem, że lubelski zespół ruszył od początku do samego ataku. Chcieli załatwić temat już w pierwszej serii. Nigdy nie widziałem tak jeżdżących zawodników Motoru. Jechali na całego. Szli na kontakt, chcieli ich odstawiać, mocno wywozić. Popsuli sobie całą stratę. To Motor przegrał na własne życzenie - wyjaśnia nam legenda polskiego żużla.

92:88. Takim wynikiem skończył się dwumecz na korzyść Apatora. Wystarczyłoby, żeby jeden bieg potoczył się inaczej. Choćby ten pierwszy, gdzie kontrowersyjnie został wykluczony Jack Holder, a mistrzem Polski byłby dzisiaj Motor - Widzimy, co potrafi zrobić presja i stres z drużyną. Wcześniej rozgrywali przeciwników jak chcieli. Jak widać, nie ma takiej drużyny, która podchodzi do tematu pomału i odrabia ze spokojem straty. Chcieli odrobić od razu i zapłacili za to ogromną cenę brakiem złota. Tak się nie da. Spokój i rozwaga są bardzo ważne - powiedział Krzystyniak.

Motor Lublin nie będzie już taki mocny. O złoto będzie trudniej

Przegrany dwumecz finałowy w taki sposób może bardzo boleć. Także z powodu tego, że o złoto w następnych latach będzie o wiele trudniej. W Lublinie doskonale zdają sobie z tego sprawę. Wystarczy, że spojrzymy na papierze, jak będzie reprezentowała się lubelska drużyna. W miejsce Dominika Kubery i Jacka Holdera mają przyjść Martin Vaculik oraz Kacper Woryna. Tutaj to nie wygląda źle. To podobna siła rażenia.

Schody zaczynają się jednak jak spojrzymy na formację juniorską. Wiktor Przyjemski wykonywał fantastyczną robotę dla Motoru. 20-latek był w czołowej dziesiątce najlepszych zawodników PGE Ekstraligi. To ogromna strata, bo Bartosz Jaworski w żaden sposób nie zastąpi wychowanka Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Polak był pewnym gwarantem kilku, a nawet kilkunastu punktów na mecz. Jaworski nie będzie w stanie się do tego zbliżyć.

Bartosz Zmarzlik próbował ratować Motor w finale Ekstraligi, ale skala problemów mistrza Polski jest ogromna. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski w barwach Orlen Oil Motoru Lublin. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jakub Kępa, prezes Orlen Oil Motoru Lublin. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński