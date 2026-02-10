Motor Lublin ogłasza. Szykują kilka niespodzianek dla kibiców

Są nowe informacje z obozu Orlen Oil Motoru Lublin. Z pewnością zelektryzują one kibiców i sprawią, że ruszy machina spekulacji. Klub ogłosił plan przygotowań, a przy okazji ujawnił ważną wiadomość dotyczącą ostatnich dni przed startem ligi. To może być naprawdę duża rzecz, a fani mogą się spodziewać show na miarę ubiegłorocznej konferencji ze sponsorami, władzami miasta i Bartoszem Zmarzlikiem.

Młody sportowiec wykonuje test wydolnościowy na bieżni z maską pomiarową na twarzy, wokół niego grupa innych osób w jednolitych strojach sportowych; obok trenerzy analizują wyniki na tablecie, a w kółku widoczny uśmiechnięty członek sztabu szkoleniowego.
Motor Lublin ostro szykuje się do sezonu 2026 i szykuje parę niespodzianek dla kibiców.fot. Motor Lublinmateriały prasowe

Przygotowania Orlen Oil Motoru do sezonu 2026 wkraczają w decydującą fazę. Już za 5 dni rozpocznie się zgrupowanie w Zakopanem, a zaraz po nim zespół poleci do Hiszpanii. Tam cała drużyna spotka się pierwszy raz w komplecie.

Trener Motoru Lublin mówi o niespodziankach

- Zmieniamy region i mamy przygotowanych kilka niespodzianek - zdradza trener Maciej Kuciapa, ale w stosunku do ubiegłego roku nie zmienia się jedno - hiszpańskie zgrupowanie będzie typowo kolarskie. Jak zakończony niedawno obóz reprezentacji Polski, gdzie było czterech z siedmiu zawodników Motoru z podstawowego składu.

I choć już wiemy, że Kacper Woryna, nowy nabytek Motoru nie przepada za jazdą na rowerze, to ma odpowiedni sprzęt i jest do tego przygotowany. Drugi z nowych, czyli Martin Vaculik, nie ma z kolei żadnego problemu z rowerem. Ten trening pokochał jeszcze wtedy, gdy pracował z trenerem Markiem Cieślakiem.

Bogaty plan Motoru Lublin. Dwumecz z Unią na deser

Po lutowych wyjazdach i przygotowaniach kondycyjnych przyjdzie czas na treningi na torze. I tu plan jest bardzo, ale to bardzo bogaty. Od 12 do 14 marca drużyna ma być w chorwackim Gorican, a od 16 do 17 marca młodzież Motoru ma jeździć w Żarnovicy. Na 18 marca zaplanowano zajęcia w Łodzi i w Bydgoszczy (potrwają one do 22 marca), a 24 marca ma się odbyć sesja treningowa w Lesznie. 25 marca ma dojść do sparingu w FOGO Unią na jej torze. Rewanż zaplanowano na 26 marca. Oczywiście o ile pozwolą na to warunki na lubelskim torze.

W międzyczasie zawodnicy mają ćwiczyć indywidualnie pod opieką osobistych trenerów tak, jak to ma miejsce obecnie. Cały plan jest otwarty i elastyczny. Trener Kuciapa ma reagować na bieżąco, a wszystko jest robione po to, żeby Motor osiągnął jak najlepszy wynik w sezonie 2026. Plan minimum to medal. Bo choć nie ma już w klubie Dominika Kubery i Jacka Holdera, to w zamian przyszli Woryna z Vaculikiem.

Największa zagadka Motoru. Klub właśnie się wygadał

Zagadką pozostaje to, jak poradzą sobie juniorzy. I warto zauważyć, że plan przygotowań został skrojony tak, by ich forma była optymalna. W Lublinie liczą zwłaszcza na Bartosza Bańbora, który zrobił dobre wrażenie na zgrupowaniu kadry, a w ostatnich przygotowań będzie miał na niego oko były sztab mechaników Jarosława Hampela. Po zakończeniu przez niego kariery dołączyli oni właśnie do Bańbora, który ma, choć częściowo wypełnić lukę po odejściu Wiktora Przyjemskiego.

Najważniejsza wiadomość dla kibiców jest jednak taka, że Motor szykuje dla nich niespodziankę. W mediach społecznościowych klub właśnie przyznał, że pracuje nad różnymi pomysłami, żeby finalnie przygotować coś fajnego dla swoich sympatyków. Jedną z opcji jest nowy kontrakt Zmarzlika na 2027, ale są też inne.

Mężczyzna w zielonej czapce i czarnej kurtce z logo drużyny żużlowej stoi uśmiechnięty w tunelu, naprzeciwko dwóch osób, których sylwetki są lekko rozmyte na pierwszym planie.
Martin Vaculik już się cieszy na starty w Motorze Lublin.fot. Motor Lublinmateriały prasowe
Mężczyzna w czarnej kurtce i czapce z uśmiechem pozuje przed kamerą na tle przeszklonego tarasu widokowego nocą z panoramą miasta rozświetloną światłami.
Kacper Woryna wita się z Lublinem.fot. Motor Lublinmateriały prasowe
Bartosz Zmarzlik, Jakub Kępa
Bartosz Zmarzlik, Jakub KępaPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
