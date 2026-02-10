Motor Lublin ogłasza. Szykują kilka niespodzianek dla kibiców

Przygotowania Orlen Oil Motoru do sezonu 2026 wkraczają w decydującą fazę. Już za 5 dni rozpocznie się zgrupowanie w Zakopanem, a zaraz po nim zespół poleci do Hiszpanii. Tam cała drużyna spotka się pierwszy raz w komplecie.

Trener Motoru Lublin mówi o niespodziankach

- Zmieniamy region i mamy przygotowanych kilka niespodzianek - zdradza trener Maciej Kuciapa, ale w stosunku do ubiegłego roku nie zmienia się jedno - hiszpańskie zgrupowanie będzie typowo kolarskie. Jak zakończony niedawno obóz reprezentacji Polski, gdzie było czterech z siedmiu zawodników Motoru z podstawowego składu.

I choć już wiemy, że Kacper Woryna, nowy nabytek Motoru nie przepada za jazdą na rowerze, to ma odpowiedni sprzęt i jest do tego przygotowany. Drugi z nowych, czyli Martin Vaculik, nie ma z kolei żadnego problemu z rowerem. Ten trening pokochał jeszcze wtedy, gdy pracował z trenerem Markiem Cieślakiem.

Bogaty plan Motoru Lublin. Dwumecz z Unią na deser

Po lutowych wyjazdach i przygotowaniach kondycyjnych przyjdzie czas na treningi na torze. I tu plan jest bardzo, ale to bardzo bogaty. Od 12 do 14 marca drużyna ma być w chorwackim Gorican, a od 16 do 17 marca młodzież Motoru ma jeździć w Żarnovicy. Na 18 marca zaplanowano zajęcia w Łodzi i w Bydgoszczy (potrwają one do 22 marca), a 24 marca ma się odbyć sesja treningowa w Lesznie. 25 marca ma dojść do sparingu w FOGO Unią na jej torze. Rewanż zaplanowano na 26 marca. Oczywiście o ile pozwolą na to warunki na lubelskim torze.

W międzyczasie zawodnicy mają ćwiczyć indywidualnie pod opieką osobistych trenerów tak, jak to ma miejsce obecnie. Cały plan jest otwarty i elastyczny. Trener Kuciapa ma reagować na bieżąco, a wszystko jest robione po to, żeby Motor osiągnął jak najlepszy wynik w sezonie 2026. Plan minimum to medal. Bo choć nie ma już w klubie Dominika Kubery i Jacka Holdera, to w zamian przyszli Woryna z Vaculikiem.

Największa zagadka Motoru. Klub właśnie się wygadał

Zagadką pozostaje to, jak poradzą sobie juniorzy. I warto zauważyć, że plan przygotowań został skrojony tak, by ich forma była optymalna. W Lublinie liczą zwłaszcza na Bartosza Bańbora, który zrobił dobre wrażenie na zgrupowaniu kadry, a w ostatnich przygotowań będzie miał na niego oko były sztab mechaników Jarosława Hampela. Po zakończeniu przez niego kariery dołączyli oni właśnie do Bańbora, który ma, choć częściowo wypełnić lukę po odejściu Wiktora Przyjemskiego.

Najważniejsza wiadomość dla kibiców jest jednak taka, że Motor szykuje dla nich niespodziankę. W mediach społecznościowych klub właśnie przyznał, że pracuje nad różnymi pomysłami, żeby finalnie przygotować coś fajnego dla swoich sympatyków. Jedną z opcji jest nowy kontrakt Zmarzlika na 2027, ale są też inne.

Martin Vaculik już się cieszy na starty w Motorze Lublin. fot. Motor Lublin materiały prasowe

Kacper Woryna wita się z Lublinem. fot. Motor Lublin materiały prasowe

Bartosz Zmarzlik, Jakub Kępa Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

