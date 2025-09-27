Motor Lublin nie załamuję rąk. Liczą na obronę tytułu, mówią już o tym wprost

Motor na toruńskiej Motoarenie sprawiał drużyny bezradnej. 54:36 w finale to był wynik graniczący z pojęciem nokautu. Lublinianie potracili sporo punktów na własne życzenie, ale to już nie ma żadnego znaczenia, bo wyniku pierwszego spotkania się nie zmieni.

Motor Lublin przygotowuje się do finału. Chcą walczyć o obronę tytułu

- Cały czas przygotowujemy się do tego spotkania. Odbyliśmy jednostki treningowe, przygotowania trwają. Wszyscy wiemy, jaki to jest ważny mecz. Wiemy, o co jedziemy. Jesteśmy mocno zmobilizowani, chcemy odjechać dobre spotkanie dla kibiców i powalczyć o obronę tytułu - mówi trener drużyny na konferencji prasowej przed wielkim finałem.

To bardzo ważny mecz dla Motoru. Drużyna ma serię trzech mistrzostw z rzędu i marzą o czwartym tytule, aby wyrównać rezultat Unii Leszno z lat 2017-2020. Ma to spore znaczenia też dlatego, że w następnych latach będzie trudniej o tytuł. Z klubu odchodzi Jack Holder, Dominik Kubera oraz Wiktor Przyjemski. Na pozycji seniorskiej nie ucierpią, bo w ich miejsce przyjdzie Martin Vaculik oraz Kacper Woryna, ale Przyjemskiego zastąpić się nie da.

Bartosz Zmarzlik nie ma wątpliwości. Będą walczyć do samego końca

- Będziemy walczyć. Czuć bardzo dużą mobilizację i wiele chęci każdego z zawodników do działania. Mecz w Toruniu trzeba oddzielić grubą kreską i skupić się na tym, co będzie w niedzielę - oznajmił 6-krotny mistrz świata

18 punktów straty w przypadku Motoru to dużo i mało. To ekipa, która jest zdolna do wszystkiego. Motor już nieraz udowodnił, że potrafi odwracać losy rywalizacji. Rybnik - Najpierw porażka 38:52 i szaleństwo prezesa Mrozka na stadionie, a potem rewanż 53:37 i awans do Ekstraligi. Finał 2022 - Stal wygrała u siebie, a mimo to w Lublinie stracili 12-punktową zaliczkę i to Motor świętował mistrzostwo, nie pomógł nawet Zmarzlik, który zdobył 19 punktów. Rok temu w półfinale Toruń cieszył się z 51 punktów, ale w rewanżu zdobył tylko 31 i nie awansował do wielkiego finału.

