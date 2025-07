Motor Lublin może pogrążyć ich już przed finałem. To brzmi jak wyrok

Motor wybierze więc między Spartą a najpewniej GKM-em (w grze jest też jeszcze Falubaz). Teoretycznie łatwiejszym przeciwnikiem na papierze wydaje się być zespół z Grudziądza, jednak to wrocławianie są ostatnio w dużym kryzysie. Paradoksalnie to wicemistrzowie Polski mogą być więc wygodniejszym rywalem dla podopiecznych Macieja Kuciapy.

Swoją drogą, gdyby Sparcie się upiekło i jej rywalem w półfinale miałby zostać KS Toruń, to także i w tym pojedynku to nie wrocławianie będą faworytem. To tylko pokazuje, jak dużo pracy czeka zespół Dariusza Śledzia, aby wrócić do optymalnej formy. To wszystko musi wydarzyć się w ciągu miesiąca, bo wtedy ruszają pierwsze mecze półfinałowe.