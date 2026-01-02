Partner merytoryczny: Eleven Sports

Motor Lublin ma problem. Brutalna diagnoza. To nie wygląda dobrze

Jakub Czosnyka

Rok 2026 będzie wielkim wyzwaniem dla żużlowego Motoru. Wszyscy zastanawiają się, na co będzie stać w nowym sezonie wicemistrzów Polski z Lublina, którzy przeszli w trakcie okna transferowego rewolucję kadrową. - Takiego juniora jak Przyjemski nie będą w stanie zastąpić - mówią nam eksperci a liczby, do których dotarliśmy nie pozostawiają złudzeń.

Nowy Rok to czas wyczekiwania na zbliżający się sezon 2026. Jedna z największych znaków zapytania to forma Motoru Lublin, który zmienił się nie do poznania i w zasadzie będziemy oglądać zupełnie nową drużynę.

Nowi seniorzy Motoru przed trudnym zadaniem

Przypomnijmy, że z Lublinem pożegnali się Jack Holder, Dominik Kubera i Wiktor Przyjemski. W ich miejsce pojawili się odpowiednio Martin Vaculik, Kacper Woryna i Bartosz Jaworski, czyli miejscowy wychowanek, który tym razem otrzyma pełnowymiarową szansę wykazania się w rozgrywkach ligowych.

Sprawdziliśmy średnie biegowe wszystkich zawodników, aby ocenić zmiany kadrowe w Motorze. I trzeba przyznać, że jeśli lublinianom dopisze szczęście, to wymiana w formacji seniorskiej może być wręcz niezauważalna. To efekt tego, że średnie Jacka Holdera i Martina Vaculika były na bardzo zbliżonym poziomie. Tu Motor wcale nie musi nic stracić. Szczególnie, że ostatni sezon dla Słowaka był trudny i można przypuszczać, że kolejny będzie dla niego bardziej udany.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku porównania średnich Dominika Kubery i Kacpra Woryny. Temu drugiemu może być trudno wyrównać poziom Kubery, ale ewentualna strata nie powinna być aż nadto odczuwalna. Tym bardziej, że Motor do tej pory rzadko kiedy korzystał z rezerw taktycznych. W nowym sezonie może się to zmienić, ale przecież na dodatkowe biegi czekają takie tuzy jak sam Bartosz Zmarzlik.

To będzie największa bolączka Motoru

Największy problem lublinianie mogą mieć natomiast z formacją juniorską. Wiktora Przyjemskiego nie sposób zastąpić nawet, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Bartosz Jaworski zalicza się do bardzo zdolnych zawodników młodego pokolenia.

Motor boleśnie przekonał się o tym w ostatnim finale PGE Ekstraligi, kiedy to w Toruniu wysoko przegrał i nie był w stanie później odrobić strat. Powodem niepowodzenia na Moto Arenie była przede wszystkim niedyspozycja Wiktora Przyjemskiego walczącego z kontuzją nogi.

Porównanie statystyk ex zawodników Motoru z nowymi nabytkami:

Przyjemski - 2,150 vs. Jaworski 0,619 - strata: 1,531

Holder - 2,145 vs. Vaculik - 2,042 - strata: 0,103

Kubera - 1,976 vs. Woryna - 1,830 strata: 0,146

