Motor Lublin ma asa w rękawie. Tańszy od Przyjemskiego

Wiktor Przyjemski, to taki gość, co w Orlen Oil Motorze Lublin robi różnicę. 20-latek "tani" nie jest (800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt), ale w Motorze bardzo się zmartwili, kiedy usłyszeli, że sezon 2025 jest ostatnim, jaki Przyjemski spędzi w ich klubie.

Motor Lublin już nie szuka następcy Wiktora Przyjemskiego

Zobowiązania wobec sponsorów sprawiły, że już jakiś czas temu ogłoszono powrót Przyjemskiego do Abramczyk Polonii Bydgoszcz. A w Lublinie od kilku tygodni kombinują, co by tutaj zrobić, żeby za bardzo na tym odejściu nie stracić. Teraz, jak są kłopoty, to te 8-10 punktów Przyjemskiego robi wspomnianą różnicę. Jeśli zawiedzie któryś z liderów, to Przyjemski jest tym, który tę dziurę załata. Jednym słowem, taki zawodnik to prawdziwy skarb.

Sobotni finał IME U19 pokazał, że Motor zakończył poszukiwania następcy Wiktora. To, co zrobił Bartosz Jaworski we wspomnianych zawodach, jest wystarczającą rekomendacją, by postawić właśnie na niego. 18-latek z Lublina pokonał Kevina Małkiewicza na jego własnym torze. Za plecami zostawił też inne duże gwiazdy polskiego i zagranicznego żużla, w tym Adama Bednara, którego w Gorzowie nazywają "drugim Zmarzlikiem".

"To klon Przyjemskiego. Ta sama sylwetka"

Zdaniem Krzysztofa Cegielskiego, byłego żużlowca, a obecnie eksperta Canal+ Jaworski kogoś w tamtych zawodach przypominał. - To klon Przyjemskiego. Jechał jak on. Ta sama sylwetka. I chyba nawet miał jego sprzęt. Tam się kręcił obok niego Wojciech Malak, mechanik Wiktora - powiedział nam Cegielski.

Sprawdziliśmy. Faktycznie mechanik i silniki Wiktora były do dyspozycji Jaworskiego. No i zawody pokazały, że Jaworski potrafi z dobrego sprzętu zrobić użytek. Jeśli wcześniej mówiło się, że ten chłopak ma papiery na jazdę, to w Grudziądzu to potwierdził. W piątek, w ligowym meczu play-off Motoru z Bayersystem GKM-em zdobył 3 punkty i 2 bonusy. W sobotę w finale IME U19 zgromadził 14 punktów. Przegrał tylko z kolegą z Motoru Bartoszem Bańborem.

Motor Lublin musi zainwestować w Bartosza Jaworskiego

Oczywiście Motor musi teraz zrobić wszystko, żeby Jaworskiego uzbroić po zęby. Teraz jest on na kontrakcie amatorskim, czyli sprzęt i całą resztę zapewnia mu klub. Zarabia tylko na punktach, ale to są symboliczne pieniądze. Do tysiąca za punkt w Ekstralidze U24 i nie więcej jak 2 tysiące w PGE Ekstralidze.

Jaworski może zostać na kontrakcie amatorskim ze stawką za punkt podniesioną do 4-5 tysięcy złotych. Może też jednak przejść na kontrakt zawodowy, co by znaczyło, że klub nie daje mu nic, za to zawodnikowi przelewa 400-500 tysięcy na przygotowanie do sezonu. Nie wiadomo, która opcja finalnie zwycięży. Natomiast już teraz można powiedzieć, że Motor zawczasu zadbał o Jaworskiego, dając mu do pomocy mechanika Wojciecha Plutę, który przez lata współpracował z rodziną Drabików. Był przez lata u Sławomira, a ostatnio u Maksyma.

Wiktor Przyjemski to przeszłość. W 2026 Motor Lublin pojedzie juniorskim duetem: Bartosz Bańbor, Bartosz Jaworski. Paweł Wilczyński/Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Wiktor Przyjemski w rozmowie z kolegami z drużyny: Bartoszem Bańborem i Bartoszem Jaworskim. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Jaworski. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński