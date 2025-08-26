Partner merytoryczny: Eleven Sports

Motor Lublin ma asa w rękawie. Tańszy od Przyjemskiego

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Kiedy gruchnęła wiadomość, że Wiktor Przyjemski po sezonie wraca do Abramczyk Polonii Bydgoszcz, to blady strach padł na Orlen Oil Motor Lublin. Zastanawiano się, jak mistrz Polski załata lukę po zawodniku, który robi średnio 8-10 punktów na spotkanie. A na dokładkę jest juniorem. Odpowiedź przyszła w miniony weekend, w finale IME U19. - To klon Przyjemskiego - zachwala Krzysztof Cegielski zawodnika, który ma w Motorze zastąpić Przyjemskiego, a tamte zawody wygrał i został mistrzem.

Wiktor Przyjemski odchodzi z Motoru Lublin. Bartosz Jaworski pokazał, że może go zastąpić.
Wiktor Przyjemski odchodzi z Motoru Lublin. Bartosz Jaworski pokazał, że może go zastąpić.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski, to taki gość, co w Orlen Oil Motorze Lublin robi różnicę. 20-latek "tani" nie jest (800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt), ale w Motorze bardzo się zmartwili, kiedy usłyszeli, że sezon 2025 jest ostatnim, jaki Przyjemski spędzi w ich klubie.

Motor Lublin już nie szuka następcy Wiktora Przyjemskiego

Zobowiązania wobec sponsorów sprawiły, że już jakiś czas temu ogłoszono powrót Przyjemskiego do Abramczyk Polonii Bydgoszcz. A w Lublinie od kilku tygodni kombinują, co by tutaj zrobić, żeby za bardzo na tym odejściu nie stracić. Teraz, jak są kłopoty, to te 8-10 punktów Przyjemskiego robi wspomnianą różnicę. Jeśli zawiedzie któryś z liderów, to Przyjemski jest tym, który tę dziurę załata. Jednym słowem, taki zawodnik to prawdziwy skarb.

Sobotni finał IME U19 pokazał, że Motor zakończył poszukiwania następcy Wiktora. To, co zrobił Bartosz Jaworski we wspomnianych zawodach, jest wystarczającą rekomendacją, by postawić właśnie na niego. 18-latek z Lublina pokonał Kevina Małkiewicza na jego własnym torze. Za plecami zostawił też inne duże gwiazdy polskiego i zagranicznego żużla, w tym Adama Bednara, którego w Gorzowie nazywają "drugim Zmarzlikiem".

Zobacz również:

Piotr Pawlicki, Maksym Drabik i Kacper Woryna mogli zarobić w Stali Gorzów 3,3 miliona złotych. Odrzucili ofertę.
PGE Ekstraliga

Miliony dla polskich gwiazd, nikt się nie skusił. Szybko rozgryźli o co chodzi

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

"To klon Przyjemskiego. Ta sama sylwetka"

Zdaniem Krzysztofa Cegielskiego, byłego żużlowca, a obecnie eksperta Canal+ Jaworski kogoś w tamtych zawodach przypominał. - To klon Przyjemskiego. Jechał jak on. Ta sama sylwetka. I chyba nawet miał jego sprzęt. Tam się kręcił obok niego Wojciech Malak, mechanik Wiktora - powiedział nam Cegielski.

Sprawdziliśmy. Faktycznie mechanik i silniki Wiktora były do dyspozycji Jaworskiego. No i zawody pokazały, że Jaworski potrafi z dobrego sprzętu zrobić użytek. Jeśli wcześniej mówiło się, że ten chłopak ma papiery na jazdę, to w Grudziądzu to potwierdził. W piątek, w ligowym meczu play-off Motoru z Bayersystem GKM-em zdobył 3 punkty i 2 bonusy. W sobotę w finale IME U19 zgromadził 14 punktów. Przegrał tylko z kolegą z Motoru Bartoszem Bańborem.

Polska - Kenia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Motor Lublin musi zainwestować w Bartosza Jaworskiego

Oczywiście Motor musi teraz zrobić wszystko, żeby Jaworskiego uzbroić po zęby. Teraz jest on na kontrakcie amatorskim, czyli sprzęt i całą resztę zapewnia mu klub. Zarabia tylko na punktach, ale to są symboliczne pieniądze. Do tysiąca za punkt w Ekstralidze U24 i nie więcej jak 2 tysiące w PGE Ekstralidze.

Jaworski może zostać na kontrakcie amatorskim ze stawką za punkt podniesioną do 4-5 tysięcy złotych. Może też jednak przejść na kontrakt zawodowy, co by znaczyło, że klub nie daje mu nic, za to zawodnikowi przelewa 400-500 tysięcy na przygotowanie do sezonu. Nie wiadomo, która opcja finalnie zwycięży. Natomiast już teraz można powiedzieć, że Motor zawczasu zadbał o Jaworskiego, dając mu do pomocy mechanika Wojciecha Plutę, który przez lata współpracował z rodziną Drabików. Był przez lata u Sławomira, a ostatnio u Maksyma.

Żużlowcy w stroju sportowym podczas rozmowy i odpoczynku obok toru oraz młody zawodnik obserwujący tor żużlowy, krajobraz stadionu w tle.
Wiktor Przyjemski to przeszłość. W 2026 Motor Lublin pojedzie juniorskim duetem: Bartosz Bańbor, Bartosz Jaworski.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Wiktor Przyjemski w rozmowie z kolegami z drużyny: Bartoszem Bańborem i Bartoszem Jaworskim.
Wiktor Przyjemski w rozmowie z kolegami z drużyny: Bartoszem Bańborem i Bartoszem Jaworskim.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Motocyklista w pełnym stroju sportowym pochylony na motocyklu żużlowym podczas dynamicznego zakrętu na torze, unoszący spod kół tumany piasku.
Bartosz Jaworski.Pawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja