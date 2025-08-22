Motor Lublin bliżej finału. Mistrz Polski uciekł spod topora. Koncert Zmarzlika

We wtorek w Szwecji doszło do fatalnej kraksy z udziałem Wiktora Przyjemskiego. Groźny wypadek wykluczył 20-latka z najbliższego meczu w Grudziądzu, co otworzyło przed gospodarzami drzwi do wygranej. Zespół spełnił nadrzędny cel, czyli awansował do fazy play-off, ale apetyt rósł w miarę jedzenia. Teraz Bayersystem GKM obrał kurs na medal mistrzostw Polski.

Defekt Kubery na prowadzeniu. Bańbor ośmieszył Lidsey'a

Drużyna Roberta Kościechy już od pierwszego wyścigu wymierzyła bolesny cios. Gospodarze mieli jednak dużo szczęścia, bo gdyby nie defekt Dominika Kubery na prowadzeniu, to po pierwszej serii na tablicy wyników widniałby remis. Tymczasem to GKM zaczął dyktować warunki, prowadząc 14:10. Rękę do tego przyłożył także Kevin Małkiewicz. Młodzieżowiec po przegranym starcie przedarł się na prowadzenie, odbijając dwie pozycję z rąk lubelskich juniorów.

Koszmar Orlen Oil Motoru trwał w najlepsze. Początek kolejnej serii zawodów znów należał do grudziądzan. Jakub Miśkowiak pokonał rywali ze sporą przewagą niemalże pół prostej. Mateusza Cierniaka próbował wyprzedzić jeszcze Wadim Tarasienko, ale 23-latek umiejętnie odpierał jego ataki. GKM miał szansę utrzymać 6-punktowe prowadzenie, jednakże Jaimon Lidsey przegrał z Bartoszem Bańborem. Australijczyk dwoił się i troił, ale nie był w stanie poradzić sobie z nastolatkiem.

Motor Lublin z piekła do nieba. To był początek kłopotów GKM-u Grudziądz

To był początek kłopotów GKM-u. I choć para Jepsen Jensen-Łobodziński wyrwała cenny remis w ósmej gonitwie, to dwa kolejne padły łupem gości z Lublina. Lindgren i Holder znakomicie wyszli ze startu i pomknęli po podwójne zwycięstwo. Fricke starał się gonić Holdera, lecz ataki były nieskuteczne. Trzecią serię zamknęła porażka w stosunku 2:4. Przez moment gospodarzom groziła jednak druga z rzędu podwójna przegrana. Wszystko przez świetne starty, które premiowały zawodników Motoru. Ci w końcu objęli prowadzenie w meczu 31:29.

Druga część meczu należała do mistrzów Polski. Goście zwyciężali starty, a następnie umiejętnie odpierali zaciekłe ataki gospodarzy. Cierniak z Holderem dołożyli kolejne zwycięstwo 5:1. Mimo że Małkiewicz z Tarasienką odrobili następnie dwa punkty, to rezerwa taktyczna za Lidsey'a nie spełniła oczekiwań. Małkiewicz przyjechał ostatni, a Jepsen Jensen nie był w stanie dorwać niepokonanego Zmarzlika. Motor przed wyścigami nominowanymi prowadził 42:36, więc wygraną miał na wyciągnięcie ręki.

GKM 43:47 Motor

Grudziądzanie próbowali używać jeszcze rezerw taktycznych, ale na nic to się zdało. Jepsen Jensen co prawda wygrał czternasty wyścig, lecz Miśkowiak przyjechał do mety jako ostatni. Motor tym samym dopełnił formalności i zwyciężył mecz już po 14. biegu.

Bayersystem GKM Grudziądz:

9. Max Fricke 5+1 (2*,2,1,0)

10. Jaimon Lidsey 3 (3,0,0,-,-)

11. Wadim Tarasienko 8 (3,1,2,1,1)

12. Jakub Miśkowiak 6 (2,3,0,1,0)

13. Michael Jepsen Jensen 14+1 (1*,3,2,2,3,3)

14. Kacper Łobodziński 1+1 (0,0,1*)

15. Kevin Małkiewicz 6 (3,0,3,0)

16. Jan Przanowski - nie startował

Orlen Oil Motor Lublin:

1. Jack Holder 8+3 (1,1*,2*,2*,2)

2. Fredrik Lindgren 8+1 (0,2,3,2,1*)

3. Dominik Kubera 4 (d,0,3,1)

4. Mateusz Cierniak 7 (2,2,0,3,0)

5. Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,3,3,2)

6. Bartosz Jaworski 3+2 (1*,1*,1)

7. Bartosz Bańbor 3 (2,1,0)

8. Dawid Cieplik - nie startował

Bieg po biegu:

Tarasienko, Fricke, Holder, Kubera (d) 5:1 Małkiewicz, Bańbor, Jaworski, Łobodziński 3:3 (8:4) Zmarzlik, Miśkowiak, Jepsen Jensen, Lindgren 3:3 (11:7) Lidsey, Cierniak, Jaworski, Łobodziński 3:3 (14:10) Miśkowiak, Cierniak, Tarasienko, Kubera 4:2 (18:12) Jepsen Jensen, Lindgren, Holder, Małkiewicz 3:3 (21:15) Zmarzlik, Fricke, Bańbor, Lidsey 2:4 (23:19) Kubera, Jepsen Jensen, Łobodziński, Cierniak 3:3 (26:22) Lindgren, Holder, Fricke, Lidsey 1:5 (27:27) Zmarzlik, Tarasienko, Jaworski, Miśkowiak 2:4 (29:31) Cierniak, Holder, Miśkowiak, Fricke 1:5 (30:36) Małkiewicz, Lindgren, Tarasienko, Bańbor 4:2 (34:38) Zmarzlik, Jepsen Jensen, Kubera, Małkiewicz 2:4 (36:42) Jepsen Jensen, Holder, Lindgren, Miśkowiak 3:3 (39:45) Jepsen Jensen, Zmarzlik, Tarasienko, Cierniak 4:2 (43:47)

Wiktor Przyjemski, Dominik Kubera i Bartosz Zmarzlik, kluczowa trójka Motoru Lublin. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

GKM Grudziądz na odprawie Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik naradza się ze swoim teamem Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

