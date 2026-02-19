Motor Lublin będzie miał przebudowany stadion. Liczyli jednak na więcej

Saga związana z budową nowego domu dla Orlen Oil Motoru Lublin trwała latami. Były wizje wielofunkcyjnej, zadaszonej hali na 18,5 tysiąca widzów, a ostatecznie skończyło się na przebudowie obecnego obiektu. Problem w tym, że odświeżony stadion pomieści zaledwie 16 tysięcy kibiców. A zainteresowanie na żużel w Lublinie zdaje się być większe.

60 tysięcy chętnych. Matematyka nie kłamie

Dla klubu o takiej popularności to nadal zbyt małe miejsce. Wiceprezes Piotr Więckowski wprost przyznaje, że w Lublinie marnuje się gigantyczny potencjał.

- W poprzednim sezonie było 60 tysięcy komputerów oczekujących na ten moment, gdzie można kliknąć "kup bilet". I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy jedna osoba czekała przy dwóch komputerach, czy z jednego komputera ktoś chciał na przykład kupić bilety dla rodziny, która liczyła na przykład trzy-cztery osoby? (...) Jeżeli mielibyśmy sytuację, że ktoś kupował dla rodziny, to tych chętnych byłoby jeszcze więcej - wylicza Więckowski w rozmowie z "Kurierem Lubelskim".

Liczby są bezlitosne, w takim przypadku nawet po przebudowie, w dniu meczowym kilkadziesiąt tysięcy kibiców musiałoby obejść się smakiem.

Upadł pomysł "Stadionu Narodowego Polski Wschodniej"

Działacze Motoru mierzyli znacznie wyżej. Ich ambicje wykraczały poza sam żużel, bo chcieli żeby nowy obiekt był kulturalnym sercem wschodniej Polski. Na drodze stanęły jednak ograniczenia przestrzenne. Działka przy Alejach Zygmuntowskich liczy tylko trzy hektary.

- Ja optowałem, żebyśmy mieli taki mały "Stadion Narodowy" Polski wschodniej. Ogranicza nas niestety teren (...). Inżynierowie, którzy przygotowują program "Zaprojektuj i Wybuduj" uznali, że maksymalna pojemność powinna wynosić 16 tysięcy - tłumaczy wiceprezes.

Więckowski nie ukrywa żalu, podając za przykład koncerty światowych gwiazd.

- Gdy byłem na koncercie Eda Sheerana we Wrocławiu, gdzie stadion mieści około 50 tysięcy, przez dwa dni był pełny. Artysta tego kalibru nie będzie szukał obiektu dla 20 tys. widzów. Szkoda, że to miejsce nie pozwala na 30 tysięcy krzesełek - dodaje.

Bartosz Zmarzlik w barwach Motoru Lublin. Przemek Gąbka materiały prasowe

Orlen Oil Motor na prezentacji Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik szykuje się do zawodów. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

