Mordercze treningi gwiazdy Unii Leszno. Nie krył zachwytu

Unia Leszno wraca do PGE Ekstraligi, a Piotr Pawlicki ma być jednym z filarów drużyny "Byków". Aby udźwignąć tę presję, 31-latek postanowił zamienić zimę w prawdziwy poligon doświadczalny. Jego kalendarz pęka w szwach od kolejnych zgrupowań. I dziwić to nie może, bo poprzedni rok był dla niego przełomem, więc teraz klucz to utrzymać formę.

Kolarski ekspert. Chomski pod wielkim wrażeniem

Podczas obozu reprezentacji Polski Pawlicki udowodnił, że na rowerze szosowym czuje się równie dobrze, co na motocyklu pozbawionym hamulców. To on nadawał tempo i poprowadził grupę podczas wspinaczki na słynny, wymagający hiszpański podjazd Coll de Rates.

Forma zawodnika z Leszna wywarła ogromne wrażenie na Stanisławie Chomskim. - Widać było jego kolarską specjalizację, był prowodyrem, jeśli chodzi o ten trening. Nic dodać, nic ująć. Chyba poza tym, że był w tej grupie, która zrobiła wiele kilometrów - podsumował z uznaniem selekcjoner kadry w rozmowie z oficjalnym portalem reprezentacji.

Życie na walizkach. "Już sam nie pamiętam"

Po powrocie z Hiszpanii Pawlicki nie zwolnił tempa. Zamienił rower na narty biegowe i dołączył do drużyny Fogo Unii na Polanie Jakuszyckiej. Intensywność wyjazdów jest tak duża, że zawodnik... powoli traci rachubę.

- Wszystko jest w porządku. Ostatnio na biegówkach też chyba byłem na obozie Unii Leszno albo był to obóz kadry w Zakopanem. Już teraz nie pamiętam. Jest końcówka. Teraz mamy ten obóz, potem lecę na jeszcze jeden i wracam w marcu - mówi z uśmiechem Pawlicki dla mediów klubowych.

Zaraz po zakończeniu ostatniego etapu kolarskich przygotowań, Pawlicki w marcu wraca do Polski, by wreszcie wyjechać na tor. Przed nim niezwykle ważne zadanie techniczne. Żużlowiec planuje bardzo intensywne wejście w sezon na motocyklu żużlowym.

Powód? Zmiany regulaminowe. Pawlicki musi dokładnie przetestować i dopasować swoje silniki do funkcjonowania z nowymi oponami, które będą obowiązywać w nadchodzących rozgrywkach. Z tak potężną bazą wydolnościową, testowanie sprzętu powinno pójść gładko.

