Mogą stracić swoją gwiazdę. To będzie kontrakt życia
Michael Jepsen Jensen to jeden z niewielu zawodników ścisłego topu PGE Ekstraligi, który ma umowę ważną ze swoim klubem tylko do końca sezonu 2026. W Grudziądzu na razie zachowują spokój i są przekonani, że jeśli Duńczyk ot tak nie zdecyduje się na zmianę barw klubowych, w GKM-ie jest mu po prostu dobrze. Jednak jeśli żużlowiec utrzyma wysoką formę, to ma szansę podpisać kontrakt życia. Wszystko przez jeden szczegół.
Michael Jepsen Jensen to jeden z niewielu zawodników TOP 10 PGE Ekstraligi, który nie ma podpisanej umowy długoterminowej. Duńczyk w ostatnim czasie stał się gwiazdą ligi i za chwilę będzie łakomym kąskiem dla innych klubów.
Jensen może podpisać kontrakt życia
W ciemno można założyć, że Duńczyk będzie miał szansę podpisać najwyższy kontrakt w swojej karierze. Warunek jest prosty - musi tylko utrzymać wysoką formę. Jeśli tak będzie, to jego kandydatura stanie się wyjątkowo atrakcyjna dla klubów, które będą poszukiwać sprawdzonego lidera.
Dlaczego? Po pierwsze najlepsi zawodnicy ligi mają podpisane w swoich aktualnych klubach kontrakty długoterminowe. Takich wyjątków jak Jensen można by policzyć na palcach jednej ręki. Poza tym ten zawodnik to oaza spokoju. W parku maszyn współpracuje z innymi i nie robi problemów. Dobro drużyny stawia ponad swoje aspiracje. Takich żużlowców wcale nie jest wielu.
W Grudziądzu mają jednak asa w rękawie
GKM musi być przygotowany na to, że ich lider będzie kuszony ofertami. W klubie wierzą jednak, że nie ma powodów do niepokoju. To przecież grudziądzanie wyciągnęli do Jensena rękę, kiedy jego kariera wisiała na włosku. Sam żużlowiec doskonale o tym pamięta i docenia ten ruch.
Poza tym Jensen to nie typ zawodnika, który lubi zmieniać kluby. W Grudziądzu czuje się znakomicie. Zainteresowane kluby mogą więc napotkać na problem nawet, jeśli ich oferta będzie przebijać tę od GKM-u. W każdym razie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to tamtejsi działacze najpewniej w okolicach czerwca będą chcieli załatwić sprawę i przedłużyć umowę ze swoim liderem.