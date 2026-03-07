Mogą stracić swoją gwiazdę. To będzie kontrakt życia

Michael Jepsen Jensen to jeden z niewielu zawodników TOP 10 PGE Ekstraligi, który nie ma podpisanej umowy długoterminowej. Duńczyk w ostatnim czasie stał się gwiazdą ligi i za chwilę będzie łakomym kąskiem dla innych klubów.

Jensen może podpisać kontrakt życia

W ciemno można założyć, że Duńczyk będzie miał szansę podpisać najwyższy kontrakt w swojej karierze. Warunek jest prosty - musi tylko utrzymać wysoką formę. Jeśli tak będzie, to jego kandydatura stanie się wyjątkowo atrakcyjna dla klubów, które będą poszukiwać sprawdzonego lidera.

Dlaczego? Po pierwsze najlepsi zawodnicy ligi mają podpisane w swoich aktualnych klubach kontrakty długoterminowe. Takich wyjątków jak Jensen można by policzyć na palcach jednej ręki. Poza tym ten zawodnik to oaza spokoju. W parku maszyn współpracuje z innymi i nie robi problemów. Dobro drużyny stawia ponad swoje aspiracje. Takich żużlowców wcale nie jest wielu.

W Grudziądzu mają jednak asa w rękawie

GKM musi być przygotowany na to, że ich lider będzie kuszony ofertami. W klubie wierzą jednak, że nie ma powodów do niepokoju. To przecież grudziądzanie wyciągnęli do Jensena rękę, kiedy jego kariera wisiała na włosku. Sam żużlowiec doskonale o tym pamięta i docenia ten ruch.

Poza tym Jensen to nie typ zawodnika, który lubi zmieniać kluby. W Grudziądzu czuje się znakomicie. Zainteresowane kluby mogą więc napotkać na problem nawet, jeśli ich oferta będzie przebijać tę od GKM-u. W każdym razie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to tamtejsi działacze najpewniej w okolicach czerwca będą chcieli załatwić sprawę i przedłużyć umowę ze swoim liderem.

Michael Jepsen Jensen jest rozrywany przez kluby. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Michael Jepsen Jensen Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Michael Jepsen Jensen i Anders Thomsen w trakcie PGE IMME 2025. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

