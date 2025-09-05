Mocna deklaracja gwiazdy Motoru Lublin. Niczego się nie boją

Pięć finałów z rzędu to nie lada osiągnięcie. Bardzo blisko tego sukcesu jest Motor Lublin. Wtedy otworzy się także droga do czwartego tytułu z kolei. Jedno jest pewne. Ta dekada została zdominowana przez lubelski klub, podobnie jak poprzednia przez Fogo Unię Leszno. To pokazuje skalę sukcesu, jaki osiągnął prezes Jakub Kępa.

Mateusz Cierniak mówi wprost. Motor Lublin nie ma powodów do obaw

Drużyna Orlen Oil Motoru Lublin może czuć względny spokój przed rewanżem z Bayersystem GKM-em Grudziądz. Na wyjeździe zwyciężyli i w Lublinie będą mieć 4-punktową zaliczką, mimo braku Wiktora Przyjemskiego. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to Motor powinien bez problemu dowieźć bezpieczny rezultat.

- Czasu na trenowanie teraz jest mało. Sport żużlowy to ciągłe szukanie, jak nie w silnikach to w sobie. Za nami udana sesja treningowa, gdzie ścigaliśmy się spod taśmy i myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do jutrzejszego mecz - mówił zawodnik Motoru na konferencji prasowej.

- Będziemy jechać u siebie. Ta zaliczka jest komfortowa. Jeśli pojedziemy na swoim poziomie, to nie mamy czego się obawiać. Drużyna z Grudziądza jest bardzo mocna. Mają zawodników, którzy wyciągają wnioski. Myślę, że to nie będzie łatwy mecz. Pokazujemy przez cały sezon siłę u siebie i nie powinno być większych problemów, by wejść do finału PGE Ekstraligi - powiedział Cierniak.

W przyszłym roku o złoto będzie trudniej. Motor mocno się osłabi

Jedno jest pewne. Za sezon droga do finału nie będzie taka łatwa jak w tym roku. W przestrzeni medialnej panuje przekonanie, że osłabienie spowodowane odejściem Dominika Kubery, Jacka Holdera oraz Wiktora Przyjemskiego zmniejszy siłę rażenia lubelskiego klubu.

Szczególnie bolesna będzie utrata Przyjemskiego, który jest najlepszym młodzieżowcem na świecie. Tej luki nie da zastąpić, bo 20-latek notuje takie rezultaty, o których rówieśnicy mogą co najwyżej pomarzyć.

Mateusz Cierniak w rozmowie z Dominikiem Kuberą Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mateusz Cierniak mocnym punktem Motoru. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Mateusz Cierniak i Bartosz Zmarzlik na treningu Motoru Lublin. Przemysław Gębka/Motor Lublin materiały prasowe