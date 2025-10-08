Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrz świata zmienia klub. To dla niego ostatnia szansa

Jakub Miśkowiak w przyszłym sezonie ma przenieść się do Włókniarza Częstochowa. Były mistrz świata juniorów przed rokiem trafił do Grudziądza, gdzie początkowo planował zostać dłużej. O ile spełnił swoje zadanie jako zawodnik U-24, o tyle już w roli pełnoprawnego seniora nie zdołał utrzymać miejsca w zespole. Miśkowiak spada jednak na przysłowiowe "cztery łapy", bo uda mu się obronić kontrakt w PGE Ekstralidze. To może być jednak ostatnia taka szansa.

Jakub Miśkowiak ma wrócić do Włókniarza, choć niedawno oskarżał klub, że jest mu winny 630 tysięcy złotych.

Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, to Jakub Miśkowiak zostanie zawodnikiem Włókniarza Częstochowa. O takim rozwiązaniu mówi się w środowisku już od wielu tygodni. Żużlowiec już jakiś czas temu dostał jasny sygnał z Grudziądza, że nie będzie dla niego miejsca w drużynie w sezonie 2026.

- Chcemy nawiązać z Kubą długotrwałą współpracę. Wielu zawodników odbudowało się w naszym klubie - mówił przed rokiem prezes GKM-u Marcin Murawski, który świętował głośny wtedy transfer Miśkowiaka. W Grudziądzu od początku liczyli na to, że zrobią na tym ruchu niezły interes. Plan był taki, że po ukończeniu wieku 24 lat zawodnik przedłuży kontrakt i idealnie wpisze się w rolę polskiego seniora.

Tak ostatecznie się nie stało, bo GKM postawił na wariant składu z trzema obcokrajowcami i dwoma polskimi seniorami. Udało się ściągnąć Maksyma Drabika, więc pozostał wybór między Miśkowiakiem a Wadimem Tarasienko. Tutaj decyzja była jednak oczywista, bo Rosjanin z polskim paszportem w ostatnich rozgrywkach spisywał się lepiej.

- Nie chciałbym mówić o Kubie w tym kontekście, że go u nas nie będzie, bo nie informowaliśmy o naszych decyzjach oficjalnie. Chcę jednak podkreślić, że ten zawodnik w roli U-24 w pełni spełnił nasze oczekiwania i ani przez chwilę nie żałowałem tego transferu. Okazał się on solidnym wzmocnieniem naszej drużyny. Pomógł nam kilka meczów wygrać. Nasza współpraca przebiegała bez zarzutów - krótko skomentował dla nas prezes Marcin Murawski.

Jakub Miśkowiak zostanie nowym zawodnikiem Włókniarza Częstochowa

Teraz żużlowiec wróci na stare śmieci do Częstochowy, bo w tym klubie startował w latach 2019-2023. Wtedy też notował największe sukcesy - w tym przede wszystkim złoto w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów.

Miśkowiak nie chciał schodzić do 2. Metalkas Ekstraligi, choć początkowo wydawało się, że na taki ruch będzie zmuszony. Po pierwsze Włókniarz jest w potrzebie, więc nadarzyła się okazja na kolejny kontrakt w PGE Ekstralidze. Po drugie tamtejsze stowarzyszenie zalega mu kwotę około 630 tys. zł., którą - wedle zapewnień nowego właściciela - ma odzyskać.

Inna sprawa, że to ostatni dzwonek dla Miśkowiaka na uratowanie swojej kariery w PGE Ekstralidze. Po dobrym sezonie 2022 zaliczył już tylko zjazd w dół, gdy nie był w stanie przebić bariery 1,5 pkt. bieg. Poza tym we Włókniarzu też będą konkretne oczekiwania względem niego, bo w końcu mówimy o pełnoprawnym seniorze. Z drugiej zaś strony nie zanosi się na to, aby częstochowianie byli w stanie zmontować mocną kadrę. W takich warunkach łatwiej się wybić.

Jakub Miśkowiak chciał pozostać w PGE Ekstralidze
