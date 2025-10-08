Mistrz świata zmienia klub. To dla niego ostatnia szansa

Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, to Jakub Miśkowiak zostanie zawodnikiem Włókniarza Częstochowa. O takim rozwiązaniu mówi się w środowisku już od wielu tygodni. Żużlowiec już jakiś czas temu dostał jasny sygnał z Grudziądza, że nie będzie dla niego miejsca w drużynie w sezonie 2026.

Jakub Miśkowiak odchodzi z GKM-u Grudziądz. Oto powody

- Chcemy nawiązać z Kubą długotrwałą współpracę. Wielu zawodników odbudowało się w naszym klubie - mówił przed rokiem prezes GKM-u Marcin Murawski, który świętował głośny wtedy transfer Miśkowiaka. W Grudziądzu od początku liczyli na to, że zrobią na tym ruchu niezły interes. Plan był taki, że po ukończeniu wieku 24 lat zawodnik przedłuży kontrakt i idealnie wpisze się w rolę polskiego seniora.

Tak ostatecznie się nie stało, bo GKM postawił na wariant składu z trzema obcokrajowcami i dwoma polskimi seniorami. Udało się ściągnąć Maksyma Drabika, więc pozostał wybór między Miśkowiakiem a Wadimem Tarasienko. Tutaj decyzja była jednak oczywista, bo Rosjanin z polskim paszportem w ostatnich rozgrywkach spisywał się lepiej.

- Nie chciałbym mówić o Kubie w tym kontekście, że go u nas nie będzie, bo nie informowaliśmy o naszych decyzjach oficjalnie. Chcę jednak podkreślić, że ten zawodnik w roli U-24 w pełni spełnił nasze oczekiwania i ani przez chwilę nie żałowałem tego transferu. Okazał się on solidnym wzmocnieniem naszej drużyny. Pomógł nam kilka meczów wygrać. Nasza współpraca przebiegała bez zarzutów - krótko skomentował dla nas prezes Marcin Murawski.

Jakub Miśkowiak zostanie nowym zawodnikiem Włókniarza Częstochowa

Teraz żużlowiec wróci na stare śmieci do Częstochowy, bo w tym klubie startował w latach 2019-2023. Wtedy też notował największe sukcesy - w tym przede wszystkim złoto w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów.

Miśkowiak nie chciał schodzić do 2. Metalkas Ekstraligi, choć początkowo wydawało się, że na taki ruch będzie zmuszony. Po pierwsze Włókniarz jest w potrzebie, więc nadarzyła się okazja na kolejny kontrakt w PGE Ekstralidze. Po drugie tamtejsze stowarzyszenie zalega mu kwotę około 630 tys. zł., którą - wedle zapewnień nowego właściciela - ma odzyskać.

Inna sprawa, że to ostatni dzwonek dla Miśkowiaka na uratowanie swojej kariery w PGE Ekstralidze. Po dobrym sezonie 2022 zaliczył już tylko zjazd w dół, gdy nie był w stanie przebić bariery 1,5 pkt. bieg. Poza tym we Włókniarzu też będą konkretne oczekiwania względem niego, bo w końcu mówimy o pełnoprawnym seniorze. Z drugiej zaś strony nie zanosi się na to, aby częstochowianie byli w stanie zmontować mocną kadrę. W takich warunkach łatwiej się wybić.

