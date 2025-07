Mistrz świata zasypany ofertami. Motor Lublin tak tego nie zostawi

Motor Lublin tylko na to czekał

Ten sezon nie zaczął się jednak dla Bańbora dobrze. Został nawet czasowo odsunięty od składu Orlen Oil Motoru Lublin , żeby mógł w spokoju popracować nad powrotem do wysokiej dyspozycji. Jeszcze pod koniec czerwca forma Bańbora była zła. Jednak już wyszedł na prostą, a trzy ostatnie mecze były w jego wykonaniu bardzo dobre.

Na to tylko czekał Motor, który powoli kończy budowę składu na 2026. W Lublinie zostają Bartosz Zmarzlik, Mateusz Cierniak i Fredrik Lindgren, a Martin Vaculik i Kacper Woryna przychodzą w miejsce Jacka Holdera i Dominika Kubery. Do pełni szczęścia brak już tylko duetu juniorów. Wiadomo jedynie, że już nie będzie Wiktora Przyjemskiego, bo ten wraca do Abramczyk Polonii Bydgoszcz.