Mistrz świata poskarżył się na polski klub. Reakcja była błyskawiczna

W środowisku aż huczy od plotek o finansowej sytuacji Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. Więc w Ekstralidze nie zdziwili się, kiedy zadzwonił do nich Jason Doyle i powiedział o zaległościach klubu. Temat został szybko sprowadzony, a zawodnik dostał błyskawiczną odpowiedź.

Jason Doyle dostał szybką odpowiedź, w tle 1,6 miliona złotych

Inna sprawa, że to pewnie nie była taka odpowiedź, jakiej Doyle się spodziewał. Ekstraliga wszystko dokładnie sprawdziła, bo przecież ma dostępy do finansowych dokumentów i wyszło na to, że zaległości są, ale niewielkie, bo dotyczą najwyżej czterech ostatnich spotkań. Do tego Doyle miał już w tym roku otrzymać z Włókniarza przelew na blisko 1,6 miliona złotych z tytułu rat kontraktowych i meczowych premii.

Włókniarz jeszcze przed startem ligi wykonał dużą robotę, żeby Doyle mógł dostać więcej niż jedną ratę kontraktową. Wtedy chodziło o to, żeby zawodnikowi pomóc w spłacie zaległości do Grudziądza. Mistrz świata tłumaczył, że nie ma już tych pieniędzy, których zwrotu zażyczył sobie GKM, więc Włókniarz zorganizował wszystko tak, żeby Doyle przed inauguracją dostarczył wystarczającą porcję pieniędzy i mógł oddać 400 tysięcy.

Jeszcze jeden zawodnik Włókniarza rozważał zgłoszenie sprawy

Warto dodać, że telefon bądź zgłoszenie do Ekstraligi ws. zaległości Włókniarza rozważał też jeden z krajowych zawodników, ale ostatecznie od tego odstąpił. Ktoś mu wyjaśnił, że jego sytuacja w ogóle nie upoważnia go do zgłoszenia sprawy.

Zasadniczo nawet w związku zawodowym żużlowców da się usłyszeć, że trudno czepiać się Włókniarza, który naprawdę nieźle radzi sobie z tematem płatności. W klubie przekonują nas nawet, że ich zaległości nie przekraczają 10 dni. W Ekstralidze mówią, że aż tak dobrze nie jest, ale i też Włókniarz nie odbiega od normy.

Żużlowcy myślą, że klub działa jak bankomat

Poza wszystkim zarówno władze ligi, jak i sam Włókniarz dziwią się postawie zawodników. W sytuacji, w której klub wypłaca 1,6 miliona złotych i ma cztery mecze zaległości, to tak naprawdę trudno mówić o problemie. W poprzednich sezonach wiele klubów wypłacało premie dopiero w październiku, czyli tuż przed startem procesu licencyjnego. Było to związane z tym, że wtedy na konta klubów trafiała transza z Ekstraligi z umowy do praw telewizyjnych.

Wielu żużlowcom wydaje się, że klub działa niczym bankomat, do którego można podejść w każdej chwili i wyjąć pieniądze. Tymczasem klub jest uzależniony od wpływów z dnia meczu, od przelewów z Ekstraligi i od sponsorów. Klub też często gęsto musi poczekać na pieniądze. Nic dziwnego, że telefon od Doyle'a potraktowano trochę tak, jak zawracanie głowy. Bo trudno zrozumieć, że ktoś już dostał całkiem niezłą kasę i jeszcze ma pretensje.

