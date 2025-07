Mistrz świata nie gryzie się w język. Polski klub go upokorzył

- Są zawodnicy, którzy narzekają na innych, spychając na nich własne problemy. Na klubie ciąży presja, pojawia się frustracja i nie wiedzieliśmy dlaczego wciąż nam nie idzie. Rozmowy były żywiołowe, ale nikt nie chciał nikogo skrzywdzić. Atmosfera była napięta, przez co ciągle wybuchała jakaś wojna. Sposób, w jaki załatwiamy różne sprawy nie był uczciwy. Widziałem to w tv, na ekranie to wyglądało jeszcze bardziej głupio, niż normalnie. Żużel to adrenalina, a każdy robi na torze to, co może. Poza torem czasem są sprawy, które chcemy przegadać w swoim gronie, ale stoi kamera, która może pokazać to, co chce. Ja i Drabik mieliśmy wiele do przedyskutowania, ale nie jesteśmy skonfliktowani. Kamery tylko zarejestrowały scysję, a nie to, jak wszystko wyjaśniliśmy. Przez to jest więcej problemów w klubie - komentuje Pedersen.