Pedersen we Wrocławiu zdobył jeden punkt w trzech startach. To tragiczny rezultat dla tak wielkiego mistrza. Wynik sportowy to jedno, ale zachowanie to drugie. 3-krotny mistrz świata się spakował, wziął torbę i opuścił park maszyn. Zawodnik tłumaczył swój wybryk chorobą, że nie był sobą i zapowiedział swój powrót. Weto jednak postawił trener Piotr Żyto, a powrotu jak nie było, tak nie ma.