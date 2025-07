Mistrz świata na dnie. Koniec kariery jest bliski

Krzyki w parku maszyn, ruganie kolegów z drużyny oraz mechaników. Pretensje do juniora, jadącego w parze. Wolny na torze, głośny w parku maszyn - to obecny obraz Nickiego Pedersena. Duńczyk także samowolnie opuścił park maszyn jeszcze w trakcie spotkania z Betard Spartą Wrocław.

Nicki Pedersen miał wspaniałą karierę, z licznymi sukcesami. To niepodważalny fakt. Od kilku sezonów niestety trapią go kontuzje. Także przez to oraz z uwagi na swój wiek nie jest już w takiej dyspozycji, jak 10 sezonów temu.