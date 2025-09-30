Mistrz Polski zmieni klub. Sensacyjne wieści po finale Ekstraligi

Najpierw Dominik Kubera i Jack Holder ogłosili odejście z Orlen Oil Motoru Lublin, a chwilę potem dotarły do nas wieści z Apatora Toruń, że na dniach zamierza ogłosić przedłużenie kontraktów z trójką liderów: Patrykiem Dudkiem, Emilem Sajfutdinowem i Robertem Lambertem. Jednak największą sensacją jest to, co mówi się o Betard Sparcie Wrocław.

Prezes Sparty ogłosił zmiany. Może dojść do nich bardzo szybko

Prezes Andrzej Rusko jakiś czas temu mówił, że planuje ruchy kadrowe po sezonie 2026. Jednak na finale Ekstraligi mówiło się głośno o tym, że stało się coś nieoczekiwanego i sprawy nabrały przyspieszenia. Do zmian może dojść lada dzień.

Te informacje brzmią o tyle sensacyjnie, że ma chodzić o Macieja Janowskiego, mistrza Polski, brązowego medalistę Grand Prix i najważniejszego zawodnika ostatniej dekady w Sparcie. Sprawa wydaje się o tyle poważna, że rok temu Janowski wywalczył podwyżkę, ale nadwyrężył zaufanie prezesa Rusko. Już wtedy mówiono, że ten sobie zapamięta zachowanie zawodnika i w odpowiednim momencie mu za to odpłaci.

Sparta Wrocław rozważała Thomsena i Holdera

Inna sprawa, że dotąd nic nie wskazywało na to, że Janowski miałby wypaść ze składu już teraz. Jakiś czas temu Sparta rozważała angaż Andersa Thomsena, a ostatnio miała sondować możliwość zatrudnienia Holdera, ale pierwszy temat dawno upadł, a w drugim przypadku na przeszkodzie stanęła klauzula, jaką podpisał Holder z Gezet Stalą Gorzów. Ma tam kontrakt na 2026, a za jego zerwanie musiałby zapłacić pół miliona złotych.

Z dwóch niezależnych źródeł słyszymy jednak, że w ostatnich dniach stało się coś, co może wywrócić skład Sparty do góry nogami dosłownie na dniach. A Janowski pójdzie sobie do Włókniarza Częstochowa, który stracił wszystko i szuka nowych zawodników.

Janowski potrzebuje wyzwania, żeby obudzić w sobie lwa

O ile przenosiny Janowskiego do Włókniarza byłyby dobrym rozwiązaniem dla niego samego. Od dawna mówi się, że potrzebuje nowego wyzwania, żeby obudzić w sobie lwa. Druga sprawa, że we Włókniarzu mógłby zarobić więcej niż w Sparcie, która rok temu miała opory przed tym, by dać mu podwyżkę, a teraz nie ma ku temu żadnych podstaw. Janowski znów obniżył średnią.

Otwarte pozostaje jedynie pytanie, co Sparta miałaby mieć w zamian. Prezes Rusko nie zwalnia zawodników, zostając z niczym. Od naszego informatora słyszymy, że Sparta mogłaby wyciągnąć Piotra Pawlickiego z FOGO Unii Leszno. On jest jednak w identycznej sytuacji, co Holder. Też ma klauzulę i umowną karę na poziomie pół miliona. Niewykluczone, że do wzięcia jest też Thomsen. Tu jednak Sparta musiałaby wyłożyć większą kasę, jak w przypadku Pawlickiego, żeby zrekompensować Duńczykowi utratę gorzowskich sponsorów. Poza tym Thomsen średnio pasuje teraz do koncepcji, bo nie jest Polakiem. Sparta po stracie Janowskiego zostałaby z dwoma polskimi seniorami i nie mogłaby ustawić Mikkela Andersena na juniorce, a tego bardzo chce. Cóż, najbliższe dni, czy nawet godziny najpewniej przyniosą kolejne doniesienia w tej sprawie. Wiemy o spotkaniu Rusko z Janowskim. Niewykluczone, że panowie dojdą do wniosku, że są na siebie skazani.

Maciej Janowski Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Rusko i Sławomir Drabik. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski