Mistrz Polski nie powiedział ostatniego słowa. Transfer last minute na horyzoncie

Unia Tarnów po spadku z Metalkas 2 Ekstraligi ma duże problemy ze zbudowaniem składu na 2026. W klubie nastąpiły potężne zmiany, rządy oddano w ręce finansisty, ale efektów nie ma, bo Unia nie ma pieniędzy, dzięki którym mogłaby konkurować z innymi klubami Krajowej Ligi Żużlowej.

Unia Tarnów targuje się z zawodnikami o kilka tysięcy

Gdy działacze czołowych drużyn KLŻ oferują umowy na poziomie 200 tysięcy złotych za podpis, Unia targuje się z zawodnikami o 10, 20 tysięcy. Trudno oczywiście nowe władze winić o to, że tak postępują. W końcu Unia skończyła ten rok z długami i etykietą niezbyt solidnego płatnika. Ta nowa ekipa chce to zmienić.

W Unii już nie ma żadnego seniora z ekipy, która jeździła w 2025. Timo Lahti odszedł do Orła Łódź, Mateusz Szczepaniak do Texom Stali Rzeszów, a Marko Lewiszyn do Speedway Kraków. Został jeszcze tylko zdolny junior Jan Heleniak, ale i jego może za chwilę nie być.

18-latek z Unii Tarnów namiesza w szatni Apatora?

Heleniak rozmawia z Unią o kontrakcie na 2026, ale nie kryje, że ma też inne propozycje. Najpoważniejszą z Apatora Toruń. Mistrz Polski widać myśli perspektywicznie i szuka wzmocnień formacji juniorskiej. Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński potrzebują konkurencji. Jakby Heleniak dostał dobry sprzęt to, kto wie, co by z tego wyszło.

W zasadzie to Unia nie ma finansowych argumentów, żeby zatrzymać Heleniaka. Apator łatwo może przebić Unię finansowo. W Tarnowie już umowa opiewająca na 80 do 100 tysięcy złotych jest wielkim wyzwaniem. Dla Apatora wyłożenie 100 tysięcy nie byłoby absolutnie żadnym wysiłkiem. Unia jednak przekonuje Heleniaka do pozostania, tłumacząc, że w Tarnowie będzie gwiazdą i pewniakiem do jazdy w każdym meczu. Na dużą liczbę biegów też będzie mógł liczyć. W Toruniu może skończyć na ławie.

Unia Tarnów może zostać z jednym dobrym juniorem

Jeśli Heleniak nie da się namówić, to Unia zostanie z jednym dobrym juniorem, 16-letnim Adrianem Gorzkowskim. W klubie jest jeszcze dwóch innych młodzieżowców, ale trudno powiedzieć, jak potoczą się ich losy. Dotąd jeździli mało, albo wcale, więc ich forma, to wielka zagadka.

A poza tym w Tarnowie będzie skład na przetrwanie. Nie, jak dwa lata temu, gdzie Unia zbudowała mocną ekipę na KLŻ z kontraktami przekraczającymi grubo ponad 200 tysięcy złotych. I oczywiście ten skład wywalczył awans, ale i też wygenerował długi. Bo klubu nie było stać na tych żużlowców. Dlatego teraz skład jest szyty na miarę.

