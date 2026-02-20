Mistrz Polski nie chce Zmarzlika w klubie. Zrobił wielkie oczy. "Nie rozumiem"

To koniec sagi z Bartoszem Zmarzlikiem w roli głównej. Nieoficjalnie 6-krotny mistrz świata miał się porozumieć z Orlen Oil Motorem i uzgodnić warunki na sezon 2027.

Mistrz Polski z Torunia nie chce Zmarzlika w drużynie

Wcześniej Polak został zasypany ofertami, a kolejny rok z rzędu o transfer Zmarzlika zabiegali działacze Betard Sparty. Prezes Andrzej Rusko jednocześnie osłabiłby jednego z głównych rywali do złota, a samemu mógłby zbudować drużynę marzeń. Wrocław ostatni raz sięgnął po mistrzostwo w 2021 roku. Później mieli zdominować ligę, ale nic z tego nie wyszło.

Co ciekawe, oferty Zmarzlikowi nie złożył chociażby aktualny mistrz Polski z Torunia. - Zmarzlik to doskonały zawodnik, ale trudno przy nim zbudować prawdziwą drużynę, bo to on koncentruje główną uwagę - powiedział właściciel Przemysław Termiński w rozmowie z Mateuszem Puką z WP Sportowe Fakty. - Zupełnie nie rozumiem tej argumentacji - dziwi się Jan Krzystyniak.

Nie rozumie słów prezesa. "To maszyna do zdobywania punktów"

Zmarzlik jest indywidualistą, ale jednak po trzech latach w Lublinie ma dwa złote krążki i jeden srebrny. W Gorzowie zdobył za to wór medali. - Przecież gdyby odbijało się to na wynikach drużyny, Motor nie zdobyłby z nim na pokładzie dwóch złotych medali. To maszyna do zdobywania punktów. Takich zawodników jest tylko kilku - mówi nam Krzystyniak.

Termiński wyznał, że klub z Torunia byłoby stać na Zmarzlika, ale po prostu go nie chcą. Nieoficjalnie nowy kontrakt Zmarzlika może sięgać nawet 5 milionów złotych za sezon. - Prezes musiałby jednak przebić ofertę Motoru, a już tam zarabia kolosalne pieniądze. Spójrzmy jeszcze na resztę zespołu, która też sporo kosztuje - tłumaczy.

W Toruniu zbudowali fundamenty na lata

Faktem na pewno jest to, że w Toruniu zbudowali spójny zespół i to na długie lata. Robert Lambert jest tam od 2021 roku, Patryk Dudek i Emil Sajfutdinow od 2022 (Emil ściga się od 2023 z powodu sankcji na Rosjan po eskalacji konfliktu na Ukrainie), a Mikkel Michelsen dopiero co dołączył do klubu i spisał się znakomicie, pieczętując złoto na torze w Lublinie.

Na pozycjach seniorskich ta drużyna wzmocnień nie potrzebuje, o czym świadczą także długoletnie kontrakty. - Z drugiej strony wcale się temu nie dziwię. Jeśli obecny format drużyny się sprawdza, to nie ma co tego rozwalać. Mają bardzo mocnych seniorów, którzy wzajemnie się uzupełniają. Taki transfer Zmarzlika mógłby wprowadzić nieco niepokoju wśród pozostałych. Nie uważam jednak, że z nim ciężko o wynik drużyny - wyjaśnia.

Tor w Łodzi nie musi być atutem Zmarzlika. Jego zdaniem Wrocław byłby korzystniejszy

Jedną z kart przetargowych w kwestii pozostania Zmarzlika w Motorze miały być przenosiny do Łodzi. Bardzo możliwe, że to właśnie tam lublinianie będą rozgrywać swoje spotkania w 2027 roku. Podróże na drugi koniec Polski potrafiły być uciążliwe. Szczególnie, kiedy nazajutrz trzeba było spieszyć się na rundę Grand Prix, a jeszcze wcześniej na kwalifikacje i inne medialne obowiązki. Łódź jest w centralnym punkcie.

Były reprezentant Polski nie jest przekonany, czy łódzki owal będzie atutem dla 30-latka, tym bardziej współdzielony z miejscową drużyną. We Wrocławiu natomiast geometria jest idealna pod jego atuty. - Wrocław jest torem, na którym Bartosz czułby się znakomicie. Bardzo szeroki, ale nie zbyt długi, idealny do ścigania. W zasadzie skrojony pod jego główne atuty. Nie jestem przekonany czy łódzki tor będzie dla niego równie przyjazny - kwituje.

