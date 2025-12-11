Mistrz Polski może stracić złoto. Obawy ws. Dudka, jest jeden warunek

Zespół z Torunia koncertowo spisał się w fazie play-off, sięgając po złoty medal. W najważniejszym momencie drużyna wspięła się na wyżyny, przerywając dominację Orlen Oil Motoru Lublin.

Baron martwi się o Dudka

Kiedy jednak wszyscy zajęli się świętowaniem, trener Piotr Baron zaczął się martwić. Chodziło o Patryka Dudka. 33-latek ma za sobą sezon życia (2,36 pkt/bieg) i to jego dyspozycja w dużym stopniu przyczyniła się do zdobycia złota. - Boję się jednego, że skoro będzie w Grand Prix, to może nie dostać tak dobrego sprzętu, jaki posiada w tej chwili. Rynek jest podły - rzucił Baron po finale.

- Powoli słychać już głosy, że próbuje się go uzależniać od wpływów poszczególnych grup. Nie jest to takie proste, bo w pewnym momencie trzeba dokonać wyboru, a nie wszystkie będą właściwe. Gdy przerwiemy z kimś współpracę, może się okazać, że to, co było mniej istotne, nagle staje się kluczowym elementem w motocyklu - zauważa Ryszard Dołomisiewicz.

Holloway chce Dudka na wyłączność. "Każdy będzie dbał o swój biznes"

Dudek w 2025 roku prezentował się, jak za najlepszych lat, choć tak regularny nie był jeszcze nigdy. Przypomnijmy przecież, że jeszcze dwa lata temu był na ostrym zakręcie. Wówczas przeorganizował swój warsztat, nawiązał współpracę z Dariuszem Sajdakiem i teraz zbiera tego owoce. - Patryk musiał włożyć w to bardzo dużo pracy i wykazać się cierpliwością, żeby być w tym miejscu. Dopiero w tym sezonie tak naprawdę wszystko zazębiło - mówi.

Tuner Ashley Holloway, na którego jednostkach przejechał znaczną część minionego sezonu, zapowiedział już, że chce pracować z Polakiem na wyłączność. Wynika to właśnie z awansu do cyklu GP. - Najprościej rzecz ujmując, taka jest mentalność niektórych grup lub ludzi, którzy tam funkcjonują. Trzeba być zawsze krok przed konkurencją, więc każdy będzie dbał o swój biznes - podkreśla Dołomisiewicz.

W Toruniu są pełni pokory przed nowym sezonem

W Toruniu nawet bez tego zdają sobie sprawę, że obrona tytułu może być znacznie trudniejsza. - W Toruniu wiedzą doskonale, że konkurencja nie śpi, więc to właściwe podejście. Zawsze któraś z drużyn może wpaść na genialny pomysł, dzięki któremu zdobędą przewagę. Najlepszym dowodem na to jest złoto Sparty Wrocław w 2021 roku. Tuż po zejściu z podium prezes Andrzej Rusko mógł sobie pozwolić na cwaniakowanie, a jednak był bardzo stonowany, zdając sobie sprawę, ile to kosztowało wysiłku. Ile rzeczy musiało się w jednym czasie zazębić oraz jak dużo potrzeba szczęścia, by osiągnąć taki sukces - tłumaczy.

- Z perspektywy czasu wiemy, że to nie Sparta, a Motor zaczął seryjnie sięgać po tytuły mistrza Polski. Niezależnie od tego zawsze trzeba się liczyć, że pokaże się ktoś, kto z całą pewnością będzie chciał tę dominację przerwać i wszystkie laury wziąć na siebie - kwituje.

