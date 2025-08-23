Mistrz Europy zdecydował się na transfer. Tak się z tego tłumaczył

Gezet Stal Gorzów nie była przekonana do tego, żeby przedłużać kontrakt Andrzeja Lebiediewa. Nazwisko mistrza Europy przewijało się w jednej z koncepcji, ale zasadniczo nie był zawodnikiem pierwszego wyboru. Stal była jednak zaskoczona tym, że Łotysz związał się ze Stelmet Falubazem Zielona Góra nie czekając na ruch ze strony gorzowskiego klubu.

Lebiediew ma dość czytania o tym, że przynosi pecha

Lebiediewa zapytano wprost, dlaczego tak wybrał. I wtedy ten miał wyznać, że postawił na Falubaz, bo wreszcie chciałby jeździć w klubie, który walczy o górną połówkę tabeli i chce medalu. Lebiediew przyznał, że ma już dość czytania o klątwie, która spada na zatrudniającego go kluby.

Po sezonie 2024 Bayersystem GKM Grudziądz oraz INNPRO ROW Rybnik brały Lebiediewa pod uwagę, ale zrezygnowały z zatrudnienia tego żużlowca, tłumacząc, że trochę bały się tej przyklejonej mu etykiety zawodnika, który spuszcza kluby do niższej ligi. W 2023 Lebiediew spadł z Cellfast Wilkami Krosno, w 2024 z FOGO Unią Leszno.

Śmiali się, że Lebiediew ustrzeli hat-tricka

Kiedy Gezet Stal brała Lebiediewa, to pół Polski żartowało, że chyba w Gorzowie nie sprawdzili dokładnie CV Łotysza. A kiedy po pierwszych kolejkach Stal z trudem zdobywała jakiekolwiek punkty, to mówiono, że jak nic Lebiediew ustrzeli hat-tricka, czyli zanotuje trzeci spadek z rzędu.

Na szczęście dla żużlowca zła karta może się odwrócić. Raz, że Stal wjechała na wyższy poziom i wydaje się faworytem dwumeczu play-down z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Jeśli go wygra, to będzie pewna utrzymania w PGE Ekstralidze, a wtedy łatka żużlowca obciążonego klątwą odklei się od Lebiediewa. A już w Falubazie na dobre powinien przepędzić demony. W końcu będzie w jednym zespole z Leonem Madsenem, Dominikiem Kuberą, Przemysławem Pawlickim i Damianem Ratajczakiem. Z taką ekipą Falubaz śmiało może celować w podium.

Falubaz miał zapłacić tyle, co Stal

Wiele wskazuje na to, że szansa na zerwanie z etykietą była najważniejszym powodem zmiany, na którą zdecydował się Lebiediew. W Falubazie miał dostać te same pieniądze, jakie zarabiał w tym roku w Stali, czyli 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt. Gdzieś tam jeszcze pojawiają się spekulacje o szansie na dodatkowe 300 tysięcy za podpis i 3 tysiące za punkt. W końcu Lebiediew wskoczył na miejsce Maksyma Drabika, dla którego przygotowano 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt.

Póki co nie mamy jednak takich informacji, by Lebiediew miał dostać więcej. Być może jest uszykowana dla niego jakaś premia za ekstra średnią lub wysoką punktową zdobycz, ale nie udało nam się tej informacji potwierdzić. Jeśli jednak Lebiediew uratuje w tym roku Stal, a za rok wejdzie z Falubazem do czwórki to już nikt nie powie, że przynosi pecha i nie warto go brać.

Podium Grand Prix w Rydze. Od Lewej: Lindgren, Kurtz, Lebiediew Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Andrzej Lebiediew Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Lebiediew w Grand Prix. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski