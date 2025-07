Mistrz Europy uderzył pięścią w stół. Padły zarzuty w stronę trenera kadry

Niespodziewanie wtrącił mu się siedzący obok Andrzej Lebiediew. Zawodnik Stali Gorzów poruszył temat braku Ratajczaka w cyklu SGP2. Polak może mieć pretensje tylko do siebie, ponieważ poległ w finale Srebrnego Kasku, który był poniekąd eliminatorem do eliminacji światowych. Następnie nie otrzymał nawet dzikiej karty. - Ty nie możesz tego powiedzieć. W twoim imieniu pozdrawiam Rafała Dobruckiego jako fan Damiana Ratajczaka. Byłem bardzo zdziwiony panie trenerze polskiej kadry, że jeden z najlepszych juniorów nie dostał nominacji do mistrzostw świata. Dla mnie to jest katastrofa - podkreślił Łotysz.