Miliony wyrzucone w błoto. Tak Apator chce wyrzucić Spartę z finału

7 września we Wrocławiu odbędzie się rewanż między Spartą Wrocław a KS Toruń. Goście będą bronić wysokiej 14- punktowej zaliczki. Stawką awans do finału, gdzie czekać będzie najpewniej Motor Lublin.

Trener Baron mówi wprost: zaliczka mogła być większa

Jakub Czosnyka, Interia.pl: 14 punktów przewagi po pierwszym meczu to w kontekście rewanżu we Wrocławiu dużo czy mało? Brałby pan przed meczem taki wynik w ciemno?

Piotr Baron, trener KS Toruń: Przed spotkaniem pewnie tak, ale po już niekoniecznie. Potraciliśmy trochę punktów. Gdyby nie to, wynik mógłby być lepszy.

Ma pan na myśli końcówkę meczu, gdzie Sparta złapała oddech?

Nie tylko. Były też sytuacje, gdzie zawodnicy się ruszali, a nie dostali ostrzeżeń. Punkty uciekały.

Ma pan już pomysł na to, jak nie powtórzyć wyniku z rundy zasadniczej, kiedy to zdobyliście we Wrocławiu ledwie 34 punkty?

Musimy pojeździć sobie na innych, dłuższych torach poza domem i postarać się poprzestawiać. Pojedziemy tam walczyć. Czas pokaże, jak wyjdzie.

Na co dzień mieszka pan we Wrocławiu. Domyślam się, że mecze przeciwko Sparcie smakują inaczej.

Mecz jak mecz. Jedziemy do pracy, którą musimy wykonać jak najlepiej. Nie ma dla mnie znaczenia z kim i gdzie.

Pana drużyna ma w ogóle jeszcze jakieś rezerwy? W ostatnim meczu w zasadzie wszyscy poza juniorem Mikołajem Duchińskim punktowali na dobrym poziomie.

Myślę, że stać nas na więcej. Przyznam jednak szczerze, że zdarzają się nam pojedyncze wpadki i to jest dla nas problem.

W najbliższą sobotę we Wrocławiu odbędzie turniej Grand Prix. Te zawody mogą mieć jakieś znaczenie w kontekście waszego rewanżu?

Myślę, że nie. Trzymam po prostu kciuki, aby nikomu nic się nie stało i abyśmy mogli w pełnych składach przystąpić do meczu ligowego.

Co się stało z Mikkelem Michelsenm, że przeszedł u was taką metamorfozę?

Chłopak poczuł się dobrze w klubie. Poza tym doszedł do ładu ze sprzętem. To wszystko po prostu zaczęło działać. Myślę, że w tej historii nic nadzwyczajnego nie ma.

Baron odmienił oblicze Apatora

Prowadząc teraz toruńską drużynę, wracają wspomnienia ze złotych czasów pana pracy w Unii Leszno. Znów prowadzi pan zespół złożony z wielkich gwiazd. Wyniki też się zgadzają.

Faktycznie drużyna jedzie coraz lepiej. To są zupełnie dwa różne zespoły, do których trzeba inaczej podejść.

Zakładam jednak, że inaczej pracuje się w Toruniu, a inaczej w Lesznie.

Powtarzam, że każda drużyna jest inna. W każdej jednak trafiają się fajni zawodnicy i koledzy. Miałem kupę szczęścia, że przyszło mi pracować z takimi zawodnikami jak niegdyś w Lesznie czy teraz w Toruniu. To sprawia, że praca staje się prostsza.

To wróćmy jeszcze do rewanżu we Wrocławiu. Mam wrażenie, że pojedziecie tam z nożem na gardle. Jeśli przegranie dwumecz, to wszyscy odtrąbią wielką porażkę ze względu na przewagę, jaką już sobie wypracowaliście.

Uważam, że należy przygotować się do tego meczu, jak najlepiej potrafimy, aby później nie mieć wyrzutów sumienia, że coś nie zrobiliśmy. A co potem, kto powie, to już jest najmniejszy problem. My musimy mieć czyste sumienie, a jeśli ktoś później chce sobie coś gadać, to niech to robi.

Emil Sajfutdinow, gwiazda Apatora Toruń. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Patryk Dudek, Apator Toruń Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Baron, menadżer Apatora Toruń. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński