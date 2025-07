Jeśli Bayersystem GKM Grudziądz straci Kevina Małkiewicza, to będzie płakał nie tylko po stracie utalentowanego juniora, ale i z powodu pieniędzy, których nie dostanie. To będzie duży cios dla polskiego klubu.

Co mówi regulamin? 600 tysięcy za Kevina Małkiewicza

W tym roku wprowadzono zmianę w regulaminie dotyczącą ekwiwalentu za wyszkolenie. Według tych zapisów klub w razie sprzedaży zawodnika dostaje bardzo duże pieniądze. 60 tysięcy złotych za każdy rok jazdy w klasie 250cc i 120 tysięcy za sezon startów w klasie 500cc.

Jeśli spojrzy się na Małkiewicza, to w 2020 zdał on licencję w klasie 250cc i zaliczył dwa sezony startów. W 2022 zdał licencję na 2022, co daje cztery kolejne sezony startów. Mamy więc dwa sezony za 60 tysięcy i cztery za 120 tysięcy. Razem daje to 600 tysięcy złotych.

GKM Grudziądz nie zobaczy tych pieniędzy na oczy

GKM najpewniej jednak nie zobaczy tych pieniędzy na oczy. A wszystko z powodu jednego zapisu w kontrakcie zawodnika. Z naszych informacji wynika, że w Grudziądzu podpisując kontrakt z Małkiewiczem na sezon 2023, ustalono, że ekwiwalent obowiązuje od tego momentu. Wszystko, co było wcześniej, zostało niejako z automatu skasowane.

Klub oczywiście może tak zrobić. Być może, w tym przypadku, była to rekompensata za stosunkowo niewielkie pieniądze, jakie dostaje zawodnika w Grudziądzu. Małkiewicz jest na kontrakcie amatorskim, więc o setkach tysięcy za podpis może jedynie pomarzyć. To klub ma obowiązek zaopatrzyć go w sprzęt i wszystko, co potrzebne go uprawiania sportu żużlowego.

Sparta Wrocław wyda na zakup zawodnika 2 miliony złotych

Jeśli teraz Sparta skusi Małkiewicza, to GKM przegra podwójnie. Raz, że straci bardzo dobrego zawodnika. A dwa, że jednak nie dostanie za niego wspomnianych 600 tysięcy, ale aż o 240 tysięcy mniej. To całkiem sporo. GKM może się natomiast pocieszać tym, że jeśli wejdą w życie przepisy związane z PRO Junior, to Grudziądz za rok skasuje wielkie pieniądze za punkty zdobyte przez Małkiewicza w lidze. Jak wielkie? To będzie zależeć od stawki. Gdyby jednak wyniosła ona 5 tysięcy, a Małkiewicz zdobyłby 100 punktów, to na konto GKM-u wpłynęłoby pół miliona.

Dodajmy, że zapis w kontrakcie Małkiewicza, to świetna wiadomość dla Betard Sparty Wrocław. Ta już wcześniej założyła, że wyda na ten zakup 2 miliony złotych. Milion za podpis pod kilkuletnim kontraktem dla zawodnika. 5 tysięcy za każdy zdobyty przez niego punkt in 360 tysięcy w ramach ekwiwalentu. Zatem z punktu widzenia Sparty wszystko się zgadza.

