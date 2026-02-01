Partner merytoryczny: Eleven Sports

Miał zniknąć z radarów, a został liderem. Falubaz dał mu lekcję życia

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Miał być tylko uzupełnieniem, a dostał szansę, o której wielu marzy. Jonas Knudsen, korzystając z problemów kadrowych i specyficznej wówczas polityki transferowej Stelmetu Falubazu Zielona Góra, zasmakował jazdy w elicie. Teraz jego misja w Ekstralidze dobiegła końca. Duńczyk znalazł nowy dom na Łotwie, ale czas spędzony przy W69 uważa za bezcenny uniwersytet żużla.

Zawodnik żużlowy w zielono-niebieskim kombinezonie sportowym stoi na tle ściany z logo sponsora i elementami identyfikacji wizualnej ligi żużlowej.
Jonas Knudsen w barwach Falubazu.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jonas Knudsen mógł zniknąć z radarów po zakończeniu funkcji U24, ale los (i problemy Falubazu z pozycją U24), uśmiechnął się do niego. 24-latek wskoczył do składu i choć nie był gwiazdą ligi, w U24 Ekstralidze robił swoje, a w elicie zbierał szlify. Tak naprawdę doszło do tego przypadkowo, bo Michał Curzytek po kontuzji z 2024 roku nie był sobą, a owa pozycja w Falubazie była słabo obsadzona. Wykorzystał to Duńczyk, będący zakontraktowany typowo na Ekstraligę U24.

Zobacz również:

Adrian Gomólski z Tomaszem Bajerskim.
PGE Ekstraliga

Dzień po rozstaniu ma nową pracę. Błyskawiczny ruch Unii Leszno

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    "Uniwersytet Żużlowy" w Zielonej Górze

    Dla Duńczyka jazda w barwach "Myszki Miki" była skokiem na głęboką wodę. Rywalizacja z mistrzami świata i podglądanie ich w parku maszyn dały mu więcej niż lata jazdy w niższych ligach.

    - Moja przygoda w Falubazie to coś wyjątkowego. Jestem niezwykle wdzięczny za szansę. Nic nie zastąpi zdobytego doświadczenia - przyznaje szczerze Knudsen. - Co tydzień jedziesz przeciwko najlepszym na świecie. Wchodzisz na lepszy poziom technicznie i mentalnie - dodaje.

    Kierunek: Daugavpils. Czas na bycie liderem

    W sezonie 2026 Knudsen nie będzie już "uczniem", ale ma stać się pełnoprawnym zawodnikiem. Pomocną dłoń wyciągnął do niego Lokomotiv Daugavpils. Łotewski klub, startujący w Krajowej Lidze Żużlowej, widzi w nim lidera, który pociągnie zespół.

    - To dla mnie świetna szansa. Otwieram nowy rozdział w Polsce (...) Jestem dobrze nastawiony przed sezonem w Daugavpils, gdzie czeka mnie więcej obowiązków w meczu - zapowiada na łamach "Speedway Star".

    Knudsen schodzi ligę niżej, ale bogatszy o wiedzę i technikę, którą podpatrzył u najlepszych. Czy to pozwoli mu zdominować najniższy szczebel rozgrywek? Niemniej, dzięki Falubazowi przedłużyła się jego kariera, być może dzięki to będzie jego zwrot w karierze, a po dobrej jeździe w KLŻ, nadejdzie czas na Metalkas 2. Ekstraligę.

    Jonas Knudsen szykuje się do startu.
    Jonas Knudsen szykuje się do startu.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Jonas Knudsen
    Jonas KnudsenPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Bloki w meczu Developres Rzeszów - LOTTO Chemik Police. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja