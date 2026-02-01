Miał zniknąć z radarów, a został liderem. Falubaz dał mu lekcję życia

Jonas Knudsen mógł zniknąć z radarów po zakończeniu funkcji U24, ale los (i problemy Falubazu z pozycją U24), uśmiechnął się do niego. 24-latek wskoczył do składu i choć nie był gwiazdą ligi, w U24 Ekstralidze robił swoje, a w elicie zbierał szlify. Tak naprawdę doszło do tego przypadkowo, bo Michał Curzytek po kontuzji z 2024 roku nie był sobą, a owa pozycja w Falubazie była słabo obsadzona. Wykorzystał to Duńczyk, będący zakontraktowany typowo na Ekstraligę U24.

"Uniwersytet Żużlowy" w Zielonej Górze

Dla Duńczyka jazda w barwach "Myszki Miki" była skokiem na głęboką wodę. Rywalizacja z mistrzami świata i podglądanie ich w parku maszyn dały mu więcej niż lata jazdy w niższych ligach.

- Moja przygoda w Falubazie to coś wyjątkowego. Jestem niezwykle wdzięczny za szansę. Nic nie zastąpi zdobytego doświadczenia - przyznaje szczerze Knudsen. - Co tydzień jedziesz przeciwko najlepszym na świecie. Wchodzisz na lepszy poziom technicznie i mentalnie - dodaje.

Kierunek: Daugavpils. Czas na bycie liderem

W sezonie 2026 Knudsen nie będzie już "uczniem", ale ma stać się pełnoprawnym zawodnikiem. Pomocną dłoń wyciągnął do niego Lokomotiv Daugavpils. Łotewski klub, startujący w Krajowej Lidze Żużlowej, widzi w nim lidera, który pociągnie zespół.

- To dla mnie świetna szansa. Otwieram nowy rozdział w Polsce (...) Jestem dobrze nastawiony przed sezonem w Daugavpils, gdzie czeka mnie więcej obowiązków w meczu - zapowiada na łamach "Speedway Star".

Knudsen schodzi ligę niżej, ale bogatszy o wiedzę i technikę, którą podpatrzył u najlepszych. Czy to pozwoli mu zdominować najniższy szczebel rozgrywek? Niemniej, dzięki Falubazowi przedłużyła się jego kariera, być może dzięki to będzie jego zwrot w karierze, a po dobrej jeździe w KLŻ, nadejdzie czas na Metalkas 2. Ekstraligę.

Jonas Knudsen szykuje się do startu. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jonas Knudsen Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

