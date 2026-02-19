Menedżer nie ma złudzeń co do polskiego talentu. "Zawsze znajdzie sposób"

Sezon 2026 ma należeć do niego. Damian Ratajczak, który w minionym sezonie skradł serca kibiców w Zielonej Górze, wkracza w decydującą fazę swojej juniorskiej kariery. Przed 20-latkiem najważniejszy test w PGE Ekstralidze, ale to nie wszystko. Utalentowany Polak podjął właśnie przełomową decyzję i po raz pierwszy w życiu rusza na podbój szwedzkiej Bauhaus-Ligan. W nowym klubie są zachwyceni, że udało im się przekonać go do kontraktu.

Forma Ratajczaka w 2025 roku dosłownie wystrzeliła w kosmos. Wypożyczenie do Stelmet Falubazu Zielona Góra okazało się strzałem w dziesiątkę, aż do tego stopnia, że zawodnik chyba nie miał najmniejszej ochoty wracać do macierzystej Fogo Unii Leszno. Podpisał z Falubazem trzyletni kontrakt i to właśnie on ma teraz "grać pierwsze skrzypce" na ekstraligowych torach. Szczególnie że w PGE Ekstralidze brakuje jego największego rywala wśród juniorów, Wiktora Przyjemskiego.

    Kierunek Północ. "Kolejny krok w rozwoju"

    Aby udźwignąć presję bycia najlepszym polskim młodzieżowcem, Ratajczak potrzebuje regularnych startów i nowych wyzwań. Dlatego 20-latek zdecydował się na historyczny krok w swojej karierze, popdisując kontrakt w najwyższej klasie rozgrywkowej w Szwecji. Jego nowym domem będzie Piraterna Motala.

    - Bardzo się cieszę z tego kontraktu, to kolejny krok w rozwoju mojej kariery. Nie mogę się doczekać pierwszych okrążeń na szwedzkich torach - przyznał krótko i konkretnie Ratajczak dla klubowych mediów.

    Szwedzi w siódmym niebie. "Absolutnie najlepszy"

    O ile Polak podchodzi do transferu ze spokojem, o tyle w Motali zapanowała prawdziwa euforia. Menedżer Piraterny, Daniel Anderson, nie szczędzi Ratajczakowi komplementów, kreując go na jedną z największych gwiazd młodego pokolenia.

    - To młody, pełen pasji zawodnik, będący w absolutnie najlepszej formie wśród polskich juniorów - zachwala Anderson. - Zawodnik z dobrą techniką i wyczuciem biegu, który często znajduje sposób na ominięcie rywala, jeśli nie uda mu się wystartować - dodaje.

    Kluczowy będzie start sezonu

    Dla Ratajczaka ostatni rok w roli młodzieżowca to czas ostatecznej weryfikacji. Jeśli ustabilizuje formę na samym początku sezonu (co w przeszłości bywało jego słabszą stroną), może nie tylko zdominować PGE Ekstraligę, ale i błyskawicznie stać się ulubieńcem szwedzkich kibiców. Potencjał, jak podkreślają za granicą, ma wręcz nieograniczony.

