Brak prestiżowego turnieju w tym roku był bolesnym symbolem problemów, z jakimi borykała się Stal. Mimo że impreza widniała w planie naprawczym, który miał ratować budżet, nie doszła do skutku. Nowe kierownictwo klubu, które przejęło stery chce przywrócić legendarną imprezę. I ma na to konkretny, bardzo ambitny plan.

Koniec z bylejakością. "Małe Grand Prix"

Nowy dyrektor zarządzający, Łukasz Gałczyński, odcina się od marazmu i składa jasną deklarację. Memoriał wraca, ale nie jako zwykły trening punktowany. To ma być wizytówka nowej Stali. - W przyszłym sezonie chcemy wrócić do organizacji Memoriału im. Edwarda Jancarza. Zostanie on rozegrany wiosną, przed startem sezonu 2026 w formule dużego, międzynarodowego wydarzenia - zapowiada Gałczyński w rozmowie z portalem gorzowianin.com.

Poprzeczka idzie w górę drastycznie. - Chcemy, aby memoriał był zorganizowany z dużym rozmachem na poziomie małego Grand Prix. Z udziałem gwiazd międzynarodowych, nie tylko polskich zawodników, ale gwiazd z całego świata - dodaje.

Aaron Russell: Naszym celem jest wygrać Polsat Sport

Niesłychany zwrot. Odbudowa marki Stali Gorzów

Deklaracja o "małym Grand Prix" to sygnał, że nowe władze chcą zmazać plamę po "pustym" sezonie 2025. Gałczyński zapewnia, że to nie są słowa rzucane na wiatr. - To porównanie, którego użyłem, będę się bardzo konsekwentnie trzymał - podkreśla stanowczo.

Do tej pory odbyło się 18 edycji turnieju, a ostatnią wygrał Bartosz Zmarzlik. Nowa ekipa rządząca w Gorzowie chce, by 19. edycja przeszła do historii i ostatecznie zamknęła temat problemów organizacyjnych. Jeśli uda im się ściągnąć światową elitę, udowodnią, że zmiana w gabinetach była tym, czego Stal potrzebowała najbardziej.

Wszystko wskazuje, że marka Stali się powoli odbudowuje. Do klubu dołączył Jack Holder. Australijska gwiazda ma być symbolem zmiany, która pozwoli przywrócić klubowi oczekiwane miejsce, czyli wśród najlepszych.

Jack Holder i Anders Thomsen potwierdzili. Będą jeździli w Stali Gorzów w 2026. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik jest ostatnim zwycięzcą memoriału Edwarda Jancarza TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kibice Stali Gorzów jeszcze nie wiedzą, co czeka ich klub FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski