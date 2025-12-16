Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media pisały o problemach, a oni szykują bombę. Błyskawiczna reakcja dyrektora

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Kibice Stali Gorzów musieli przełknąć gorzką pigułkę. Plan naprawczy przewidywał Memoriał Edwarda Jancarza, lecz ten się nie odbył, a fani obawiali się, że legendarna impreza odejdzie w zapomnienie. Nic bardziej mylnego. Władze klubu przerwały milczenie i odkryły karty na przyszłość. Okazuje się, że warto było czekać. Stal szykuje wydarzenie z takim rozmachem, że dyrektor klubu nie waha się użyć słów. - To będzie małe Grand Prix - zapowiada hucznie.

Żużlowiec w żółto-niebieskim kombinezonie z kaskiem podczas zawodów oraz wstawka z portretem tego samego sportowca trzymającego medal i puchar.
Memoriał Edwarda Jancarza znowu się odbędzie. Na wydarzeniu mają pojawić się gwiazdy. Ostatnim zwycięzcą turnieju jest Bartosz ZmarzlikPaweł WilczyńskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brak prestiżowego turnieju w tym roku był bolesnym symbolem problemów, z jakimi borykała się Stal. Mimo że impreza widniała w planie naprawczym, który miał ratować budżet, nie doszła do skutku. Nowe kierownictwo klubu, które przejęło stery chce przywrócić legendarną imprezę. I ma na to konkretny, bardzo ambitny plan.

    Koniec z bylejakością. "Małe Grand Prix"

    Nowy dyrektor zarządzający, Łukasz Gałczyński, odcina się od marazmu i składa jasną deklarację. Memoriał wraca, ale nie jako zwykły trening punktowany. To ma być wizytówka nowej Stali. - W przyszłym sezonie chcemy wrócić do organizacji Memoriału im. Edwarda Jancarza. Zostanie on rozegrany wiosną, przed startem sezonu 2026 w formule dużego, międzynarodowego wydarzenia - zapowiada Gałczyński w rozmowie z portalem gorzowianin.com.

    Poprzeczka idzie w górę drastycznie. - Chcemy, aby memoriał był zorganizowany z dużym rozmachem na poziomie małego Grand Prix. Z udziałem gwiazd międzynarodowych, nie tylko polskich zawodników, ale gwiazd z całego świata - dodaje.

    Niesłychany zwrot. Odbudowa marki Stali Gorzów

    Deklaracja o "małym Grand Prix" to sygnał, że nowe władze chcą zmazać plamę po "pustym" sezonie 2025. Gałczyński zapewnia, że to nie są słowa rzucane na wiatr. - To porównanie, którego użyłem, będę się bardzo konsekwentnie trzymał - podkreśla stanowczo.

    Do tej pory odbyło się 18 edycji turnieju, a ostatnią wygrał Bartosz Zmarzlik. Nowa ekipa rządząca w Gorzowie chce, by 19. edycja przeszła do historii i ostatecznie zamknęła temat problemów organizacyjnych. Jeśli uda im się ściągnąć światową elitę, udowodnią, że zmiana w gabinetach była tym, czego Stal potrzebowała najbardziej.

    Wszystko wskazuje, że marka Stali się powoli odbudowuje. Do klubu dołączył Jack Holder. Australijska gwiazda ma być symbolem zmiany, która pozwoli przywrócić klubowi oczekiwane miejsce, czyli wśród najlepszych.

    Dwóch zawodników żużlowych w kolorowych kombinezonach, po lewej w granatowo-czarnym stroju z emblematami sponsorów i flagą Australii, po prawej w niebiesko-żółtym kombinezonie z logotypami sponsorów i drużyny, obaj z czapkami na głowie
    Jack Holder i Anders Thomsen potwierdzili. Będą jeździli w Stali Gorzów w 2026.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    Zawodnik drużyny żużlowej w niebieskim kombinezonie z kaskiem na głowie siedzi na motocyklu, obok druga fotografia tej samej osoby bez kasku, z widocznym logotypem Orlen na ubraniu i czapce. W tle mechanik w czarnej czapce.
    Bartosz Zmarzlik jest ostatnim zwycięzcą memoriału Edwarda JancarzaTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Tłum kibiców ubrany w żółte i niebieskie stroje, machający flagami w tych samych kolorach na trybunach stadionu, atmosfera wsparcia i zaangażowania dla swojej drużyny.
    Kibice Stali Gorzów jeszcze nie wiedzą, co czeka ich klubFOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKIZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

