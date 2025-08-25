Marcin Najman na ratunek. ROW Rybnik dał mu tylko jedno zadanie

To miał być tajny plan. Kiedy jednak kamery Eleven Sports pokazały Marcina Najmana i Tomasza Golloba na piątkowym meczu play-down INNPRO ROW-u Rybnik ze Stelmet Falubazem Zielona Góra (46:44), to szybko wyszło, że to nie przypadek.

Najman został poproszony o jedno

ROW odjechał najlepszy mecz sezonu i wygrał z faworytem, a z naszych ustaleń wynika, że Najman z Gollobem przyłożyli do tego rękę. Obaj byli częścią planu, o którym mówił przed spotkaniem prezes rybniczan Krzysztof Mrozek.

To teraz garść szczegółów. Najman dostał od prezesa Mrozka tylko jedno zadanie. - Marcin, masz z tych chłopców zrobić mężczyzn - to stwierdzenie padło, kiedy Najman umawiał się na trening z juniorami ROW-u: Kacprem Tkoczem i Pawłem Trześniewskim. Obaj jeździli ostatnio delikatnie, bez ikry, a prezes chciał, żeby wyzwolić w nich agresję. Najman nie zastosował taryfy ulgowej i wziął młodzieżowców w obroty. Efekt był taki, że zdobyli 5 punktów i 2 bonusy, czyli wypadli całkiem nieźle.

Gollob postawił na nogi Tungate'a

Jeśli chodzi o Golloba, to temat jego pomocy jest owiany tajemnicą. On sam opowiada, że po prostu pojechał do Rybnika i sama jego obecność tak zmobilizowała zespół, że zawodnicy, jadąc z Falubazem wznieśli się na wyżyny. Wiemy jednak, że Gollob zwyczajnie sobie umniejsza, że zrobił coś ekstra. Nie tylko był, ale i rozmawiał z zawodnikami i aktywnie uczestniczył w dwóch treningach zespołu przed arcyważnym meczem.

Gollob pomagał się nie tylko juniorom. Robił też, co mógł, by postawić na nogi Rohana Tungate, który miał ostatnio słabszy okres. Australijczyk wyraźnie się pogubił, zaczął robić mniej punktów. Gollob pokazał mu jednak parę rzeczy, dał kilka uwag dotyczących sprzętu i w piątek kibice znów widzieli tego Rohana, którego tak kochają. 10 punktów i 2 bonusy, to był najlepszy występ Tungate od dłuższego czasu.

Gollob na telefonie. Robił, co mógł

Dodajmy, że w trakcie meczu Gollob też robił, co mógł, żeby pomóc. Był na telefonie, zawodnicy mogli się z nim skonsultować, to na pewno bardzo im pomogło. W Rybniku tylko plują sobie w brodę, że nie udało się zdobyć większej zaliczki. Nie jest jednak winą Golloba i Najmana, że w pierwszej serii Nicki Pedersen został wykluczony za stratę "laczka", a Gleb Czugunow zaliczył defekt. Kolejne punkty uciekły w 14. biegu, kiedy Pedersen przewrócił Tungate i zaliczył drugie wykluczenie.

Trudno powiedzieć, czy przez planowanym na piątek rewanżem Gollob z Najmanem znów wkroczą do akcji. Jedno jest pewne, prezes Mrozek wykorzysta wszystkie siły i środki, żeby ROW do drugiego meczu z Falubazem był gotowy na 100 procent. Plan na to spotkanie jest taki, żeby zdobyć 45 punktów, bo to da utrzymanie. W rundzie zasadniczej ROW zdobył w Zielonej Górze 42 punkty.

