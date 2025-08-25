Mają najdroższy zespół w historii. Kosztowne 60 sekund, siedzą jak na szpilkach

Apator Toruń zebrał w tym roku rekordowy budżet na poziomie 27 milionów złotych. Wszystko po to, żeby w końcu awansować do finału PGE Ekstraligi. Rok i dwa lata temu toruńskie "Anioły" zdobyły brąz, więc teraz klub chciałby czegoś więcej. I to coś jest na wyciągnięcie ręki. Inna sprawa, że Apator pokpił sprawę.

Apator Toruń. Przed meczem brali 14 punktów na plusie w ciemno

Kiedy po 12. biegu meczu z Betard Spartą Apator wyszedł na 16-punktowe prowadzenie (44:28), to trybuny zwariowały ze szczęścia. W loży właściciela klubu radość była tak wielka, że wszyscy padali sobie w ramiona i zbijali piątki. Gdyby Toruń dowiózł ten wynik, to Sparta nie miałaby czego szukać. Jednak goście, rzutem na taśmę, w ostatnim biegu, odrobili 2 punkty. Te 60 sekund, bo tyle trwał ten wyścig, może przesądzić o tym, że Toruń pożegna się z marzeniami. - To nie tak. My wciąż je mamy - ripostuje w rozmowie z Interią działacz KS Toruń Adam Krużyński.

- Przed półfinałem 14 punktów przewagi bralibyśmy w ciemno, bo w rundzie zasadniczej wygraliśmy przecież u siebie ze Spartą 49:41 - przypomina Krużyński. - Natomiast patrząc na przebieg meczu i fakt, że w pewnym momencie mieliśmy 16 punktów na plusie, może budzić niedosyt. 52:38, to taki wynik, że nic nie jest przesądzone, a Sparta jest na tyle mocna, że może to odrobić. Zwłaszcza że w zasadniczej wygrała z nami we Wrocławiu do 34. Jednak my mamy swoje marzenia i już takiego wyniku nie powtórzymy - przekonuje Krużyński.

Apator dołożył pół miliona, żeby wymienić najsłabsze ogniwa

Toruń i tak zrobił progres, bo w poprzednich sezonach nie był w stanie podskoczyć Sparcie. To wszystko oczywiście kosztowało. Dołożono pół miliona, żeby wymienić dwa najsłabsze ogniwa. W Toruniu mają teraz najdroższy zespół w historii. Owszem w przeszłości były takie, gdzie na papierze wyglądało to drożej, ale teraz zawodnicy robią tyle punktów, że księgowa ma pełne ręce roboty.

Co ciekawe Sparta dalej ma większy budżet od Apatora. Wrocław to najbogatszy żużlowy klub w Polsce z kasą na poziomie 30 milionów. To o 3 miliony więcej od Torunia. Na torze, w niedzielnym meczu play-off, nie było widać tej różnicy. Raz, że Toruń odrobił lekcję ze spotkania rundy zasadniczej. A dwa, że bardzo chciał się odkuć za wysoką porażkę (34:56) na Olimpijskim.

Kosztowne 60 sekund. Działacz Apatora Toruń przekonuje

Jednak te 60 sekund ostatniego meczu może sprawić, że w rewanżu Toruń odbierze kolejną kosztowną lekcję. Jak się spojrzy na liczby, to w zasadzie Sparta już może zacierać ręce. W tegorocznych meczach u siebie wrocławianie zdobywali kolejno: 60, 43, 56, 55, 57, 51 i 56 punktów. Średnio 54 na mecz. Żeby wyrzucić Toruń z finału, muszą zdobyć 52. Wtedy w dwumeczu byłby remis, ale Sparta byłaby premiowana za wyższą pozycję po rundzie zasadniczej.

- My znamy te liczby, ale podchodzimy do tego z optymizmem. Nasz cel to 39 punktów i stać nas na to - przekonuje Krużyński. - Myślę, że zadecydują niuanse. Choćby pogoda, bo ta przekłada się na pracę silników, a co za tym idzie dyspozycję zawodników. Proszę spojrzeć, jak długo wchodził w niedzielny mecz lider Sparty Brady Kurtz. To niewątpliwie był efekt huśtawki z temperaturą. Ta miała też wpływ na to, jak zmieniała się w trakcie meczu dyspozycja Dudka i Lamberta. Dlatego nic nie jest przesądzone - kwituje nasz rozmówca.

Od lewej: Mikkel Michelsen i Robert Lambert dziękują kibicom za doping Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Robert Lambert jest jednym z liderów Apatora Toruń. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Przemysław Termiński, właściciel Apatora i Adam Krużyński, członek rady nadzorczej Apatora. Paweł Skraba/Super Express East News