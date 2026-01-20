"Mają 15 lat i są zmęczeni życiem". Wicemistrz świata bije na alarm

Współczesny sport to nie tylko walka na torze, ale i obecność w mediach społecznościowych. Sponsorzy wymagają lajków i zasięgów. Jednak zdaniem doświadczonego zawodnika, proporcje zostały drastycznie zachwiane, a skutki mogą być opłakane.

"Jeszcze nic nie zrobili, a już są zmęczeni"

Kasprzak w swojej analizie jest bezlitosny dla najmłodszego pokolenia adeptów. Zauważa, że telefony komórkowe wysysają z nich energię życiową, zanim w ogóle zaczną poważną karierę.

- Telefon jest bardzo zły dla głowy i ogólnie dla ciała, szczególnie w sezonie. Widzę chłopaków w wieku 14-15 lat, którzy są zmęczeni życiem, choć tak naprawdę jeszcze nic nie zrobili. To właśnie przez telefon - grzmi ekspert Canal+ w rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym".

To brutalna weryfikacja. Młodzi żużlowcy, zamiast regenerować się lub trenować, przebodźcowują swoje mózgi. W konsekwencji to może prowadzić nawet do meltdownów, czyli wybuchów złości, agresji lub do shutdownów, czyli zamknięcia, wycofania. O tym drugim, właśnie mówi Kasprzak, powołując się na brak energii do życia.

Stara szkoła: Trening, nie Instagram

Były wicemistrz świata wspomina czasy, gdy sam walczył o medale. Wtedy priorytety były inne, a media społecznościowe nie istniały lub raczkowały. - Kiedy ja jeździłem, w ogóle nie korzystałem z Instagrama czy Facebooka. Nie lubiłem tego. Wolałem iść na trening niż siedzieć z telefonem w ręku - wspomina Kasprzak.

Dziś realia są inne, tzn. zawodnik musi być "produktem" marketingowym. Kasprzak ma jednak na to rozwiązanie: - Moim zdaniem powinien się tym zajmować menedżer, a nie sam zawodnik - dodaje.

Zderzenie ze ścianą. Social Media utrudniają drogę w karierze?

Największe zagrożenie czai się jednak w przyszłości. Jeśli 15-latek jest "zmęczony" przez scrollowanie ekranu, to jak poradzi sobie z prawdziwym, zawodowym żużlem?

- A jak za kilka lat przyjdzie im pojechać pięć meczów w tygodniu, podróże, presja, emocje to mogą się bardzo zdziwić - ostrzega Kasprzak.

Recepta na sukces pozostaje niezmienna od lat: poświęcenie, kontakt z motocyklem i ciężka praca. Bez tego, zdaniem eksperta, nawet największy talent przepadnie z telefonem w dłoni.

Media społecznościowe mogą stworzyć presję 123RF/PICSEL

Wskazano, ile czasu maksymalnie powinniśmy spędzać na przeglądaniu mediów społecznościowych w ciągu dnia 123RF/PICSEL

Krzysztof Kasprzak na prezentacji Wybrzeża Gdańsk. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

