Ma druty w nodze i nie może biegać. Szczere wyznanie młodej gwiazdy

Sezon 2025 zakończył ze świetną średnią 1,744 pkt/bieg, co dało mu trzecie miejsce wśród młodzieżowców w całej lidze. Jednak liczby to nie wszystko. Wypożyczenie do Betard Sparty Wrocław okazało się dla Krawczyka bezcenną lekcją. PGE Ekstraliga go zweryfikowała, że potrafi jeździć na żużlu, mimo że miał kilka groźnych upadków.

"Uniwersytet Żużlowy" we Wrocławiu

Krawczyk wprost przyznaje, że rok spędzony w otoczeniu takich gwiazd jak Łaguta czy Janowski, otworzył mu oczy na wiele spraw.

- Przede wszystkim dowiedziałem się trochę więcej o żużlu, niż myślałem, że wiem. Zresztą to samo tyczy się moich mechaników - zdradza w rozmowie z portalem infostrow.pl. Co ważne, pobyt w stolicy Dolnego Śląska zbudował go mentalnie. - We Wrocławiu poczułem się również bardzo dowartościowany, dzięki czemu zwiększyła się moja pewność siebie - dodaje.

Koniec ze stresem juniora?

Teraz przed nim nowe wyzwanie, czyli pozycja U24 w barwach Moonfin Malesy Ostrów. Niektórzy boją się, czy da sobie radę. Okazuje się, że rywalizacja z rówieśnikami kosztowała go więcej nerwów niż walka z seniorami.

- Zawsze miałem coś takiego, że mnie zdecydowanie bardziej stresowały biegi juniorskie (...). Wiadomo, że kiedy jechaliśmy w czterech młodzieżowców, to każdy z nas chciał wygrać - tłumaczy. Doświadczenie z Ekstraligi ma teraz zaprocentować spokojem.

Druty w nodze i zakaz biegania

Kibiców w Ostrowie najbardziej interesuje jednak zdrowie lidera formacji U24. Krawczyk uspokaja, bo rehabilitacja postępuje, choć wciąż ma w ciele "pamiątkę" po urazie.

- Jedyne, czego na razie nie mogę robić po tej kontuzji, to bieganie. Dopóki nie wyciągniemy drutów z tej nogi, nie będę miał takiej możliwości treningu - wyznaje szczerze.

Brak biegania nadrabia jednak intensywną jazdą na rowerze. Wszystko wskazuje na to, że na start ligi "nowy", pewniejszy siebie Jakub Krawczyk będzie gotowy w stu procentach.

