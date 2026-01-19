Partner merytoryczny: Eleven Sports

Łzy na konferencji Falubazu. Na jaw wychodzą nowe fakty

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Od kilku dni w sieci krąży rolka ze wspólnej konferencji władz miasta Zielona Góra i trzech największych klubów sportowych w Polsce, gdzie dzielono 6 milionów. Uwagę wszystkich zwróciło jednak zachowanie radnego i polityka KO Jacka Frątczaka, któremu w pewnym momencie łzy wzruszenia odebrały mowę. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Prawda jednak wyszła na jaw. Znamy szczegóły.

Zawodnik żużlowy ubrany w zielony strój i kask przygotowuje się do startu na motocyklu, obok niego technik wspierający go przy pojeździe. W okrągłym kadrze widoczny mężczyzna w niebieskiej marynarce rozmawiający przez telefon.
Łzy na konferencji Falubazu. Znany polityk nie krył wzruszenia. Cała prawda wyszła na jaw.Łukasz Trzeszczkowski/East NewsZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Po konferencji prasowej władz Zielonej Góry i trzech największych klubów w mieście (żużlowy Falubaz, koszykarski Zastal i piłkarska Lechia) w głowach kibiców został obrazek wzruszonego radnego i polityka KO Jacka Frątczaka. Nikt jednak nie wiedział, co kryło się za łzami człowieka, którzy wcześniej, przez wiele lat, był związany z Falubazem. I bynajmniej nie chodziło o to, że klub dostał 3 miliony z miejskiej kasy.

Dziękował Zastalowi. Chodziło o osobiste przeżycia syna polityka

Mało kto zwrócił uwagę na to, że zanim Frątczakowi odebrało mowę długo i z pasją mówił o koszykarskim Zastalu. Dziękował pani prezes, chwaląc ją i dodając, że ma w domu sportowca, kadeta. Chodziło o syna, który jest po poważnych przejściach, a Zastal pomógł mu stanąć na nogi. To właśnie ta osobista, trudna historia, właściwie jej wspomnienie, tak wzruszyło radnego i polityka.

Kolejna sprawa, to słowa, jakie Frątczak usłyszał do prezesów trzech klubów. Maciej Murawski z Lechii mówił wprost, że w końcu ktoś zaczął ich poważnie traktować. Także prezes Falubazu Adam Goliński był wyluzowany i spokojny, a przecież rok temu na podobnej konferencji żalił się, że dostał z miasta za mało pieniędzy.

Cała Polska czytała wywiad Protasiewicza

Dla Frątczaka to wszystko było ważne, bo przecież kilka miesięcy temu cała Polska czytała na WP SportoweFakty, jak były dyrektor Falubazu Piotr Protasiewicz odbiera mu wszelkie kompetencje. Protasiewicz określił Frątczaka mianem dyletanta, który w sporcie niczego nie osiągnął, a za to sieje zamęt wszędzie tam, gdzie się pojawia. Na konferencji okazało się jednak, że prezesi Falubazu, Zastalu i Lechii widzą to inaczej.

Wspomniana konferencja miała więc olbrzymi ładunek emocjonalny. Frątczak potem przepraszał, ale w Falubazie przyznają wprost, że doskonale rozumieją to, co się wydarzyło. W końcu Frątczak odkąd został radnym odpowiedzialnym za sport miał w relacjach z klubem pod górkę. On sam mówił, że "przeszli z prezesem Golińskim wyboistą drogę, niemal krzyżową". Potem dodał, że teraz nawet nie chodzi o te 3 miliony, które dostanie klub z miasta, ale o relacje oparte na wzajemnym zaufaniu.

Falubaz dostanie nie tylko te 3 miliony

Falubaz z miasta dostanie nie tylko 3 miliony, ale i też będzie organizował rundę SEC, czyli mistrzostw Europy. Miasto zakupiło licencję, a klub będzie partycypował w zyskach. Do tego ma dojść jeszcze wsparcie w szkoleniu.

Dla Falubazu to wszystko jest bardzo ważne, bo skład na 2026 jest bardzo drogi. Wydatki na zespół mogą sięgnąć 14-15 milionów złotych. Falubaz ma w składzie takie gwiazdy, jak Leon Madsen, Dominik Kubera czy Przemysław Pawlicki. W klubie nie kryją, że marzy im się awans do play-off i walka o medale.

Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu
Piotr Protasiewicz, były dyrektor sportowy FalubazuPawel Wilczynski/CyfraSportZdjęcia Paweł Wilczyński
Janusz Kołodziej i Jacek Frątczak
Janusz Kołodziej i Jacek FrątczakPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Dwóch żużlowców w zielonych kombinezonach i kaskach jedzie obok siebie po torze, wykonując gest przybicia piątki, podkreślający sportową współpracę i koleżeństwo.
Stelmet Falubaz Zielona Góra w tym roku ma zdobyć medal. Liczą na to miasto, działacze i kibicePaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
